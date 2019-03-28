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«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела»

28 марта 2019 18:00
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Новости Беларуси. Голливудское клише: супергерой в погоне за справедливостью, а спецслужбы ведут трансляцию экшна, благодаря камерам видеонаблюдения. И обязательно есть детальные снимки из космоса! Это художественный вымысел или нет?

«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела» -1

Как работают камеры видеонаблюдения в Беларуси и какие технологии применяют, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела» -4

Филипп Шангин, рre-sale инженер:
Мы сегодня находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». Если все думают, что Беларусь страна которая догоняет всех, это не так. Мы на острие ножа технологического. У нас применяются, в том числе, технологии распознавания лиц, распознавания человеческого тела, фильтр ложных срабатываний.

# Видеонаблюдение # общество # Филипп Шангин

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