«Мы находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». У нас применяются технологии распознавания лиц, тела»

Новости Беларуси. Голливудское клише: супергерой в погоне за справедливостью, а спецслужбы ведут трансляцию экшна, благодаря камерам видеонаблюдения. И обязательно есть детальные снимки из космоса! Это художественный вымысел или нет?

Филипп Шангин, рre-sale инженер:

Мы сегодня находимся на уровне фильма «Миссия невыполнима-3». Если все думают, что Беларусь – страна которая догоняет всех, это не так. Мы на острие ножа технологического. У нас применяются, в том числе, технологии распознавания лиц, распознавания человеческого тела, фильтр ложных срабатываний.