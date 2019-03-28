Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска
Десятки «спецов» сидят в креслах огромного зала и жадно всматриваются в сотни мониторов. Все они готовы каждую секунду противостоять мировым угрозам, вплоть до апокалипсиса.
Это – художественный стереотип, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Нет, эксперты приближённые к источникам, уверяют: такая модель системы мониторинга в мировой практике существует, однако, зачем пущий пафос, коль в штате агенты с искусственным интеллектом.
Александр Жилинский, заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД:
Видеоаналитика отрабатывает тот или иной сигнал или кадр. И сама выбирает в автоматическом режиме, что интересно пользователям, которые заложили изначально в программу определённые формуляры свои.
Согласно данным международных исследователей, обычно после 12-ой минуты непрерывного наблюдения оператор начинает пропускать до 45% событий.
И до 95% потенциально тревожных событий будет пропущено после 22-ой минуты. Даже самый усидчивый дежурный не способен качественно уследить за потоком информации, чаще монотонной.
Что уж говорить, когда экранов вот столько, как в ситуационном центре ГУВД. И причём, камер в сотни раз больше.
Не выходя из зала, только щелчком джойстика прогуляться можно по всему Минску. Вот «Минск-Арена», вот главные дорожные артерии столицы, а как там сейчас с трафиком в метро? Здесь даже можно рассмотреть детали лица, вплоть до родинки над губой.
Сигнал поступает на пульт дежурного и нужная камера, а вместе с ней и оператор подключается к работе. В час пик в Минске, благодаря видеоанализу потока и системе «Умный город», разгружаются дороги, при ДТП – координируются пути подъезда.