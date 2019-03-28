Как и зачем за нами наблюдают? Заглянули в ситуационный центр ГУВД Минска

Десятки «спецов» сидят в креслах огромного зала и жадно всматриваются в сотни мониторов. Все они готовы каждую секунду противостоять мировым угрозам, вплоть до апокалипсиса.

Нет, эксперты приближённые к источникам, уверяют: такая модель системы мониторинга в мировой практике существует, однако, зачем пущий пафос, коль в штате агенты с искусственным интеллектом.

Александр Жилинский, заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД:

Видеоаналитика отрабатывает тот или иной сигнал или кадр. И сама выбирает в автоматическом режиме, что интересно пользователям, которые заложили изначально в программу определённые формуляры свои.

Согласно данным международных исследователей, обычно после 12-ой минуты непрерывного наблюдения оператор начинает пропускать до 45% событий.

И до 95% потенциально тревожных событий будет пропущено после 22-ой минуты. Даже самый усидчивый дежурный не способен качественно уследить за потоком информации, чаще монотонной.