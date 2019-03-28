Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень удобный район. Там можно жить и работать. Люди должны радоваться, что они там живут. Фактически город-спутник Минска. Там мы будем развивать Минск – в Логойске, Смолевичах и других таких городах. Процесс уже начался. Поэтому развитие Логойск должен получить и за счет будущих жителей, которые, возможно, будут из него приезжать на работу в Минск. Это не только личный транспорт или автомобильный транспорт, мы подумаем о том в будущем, чтобы связь с Логойском, Смолевичами, Дзержинском и другими центрами – спутниками города Минска – была и по рельсам. Но еще одно направление – это сельское хозяйство. Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно развиваться в Логойском районе не хуже, чем в Минском районе.

Александр Лукашенко: Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок