Прямой эфир

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»

28 марта 2019 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменение в местной вертикали. Свою «рабочую прописку» сменит Александр Ласевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»-1

Если раньше отвечал за сельскохозяйственную сферу в Пуховичском районе, теперь возглавлять будет весь район. Правда, уже Логойский. А сам районный центр – этакий спутник-курорт совсем скоро с Минском свяжет железнодорожный коридор.      

Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно»

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»-4

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Очень удобный район. Там можно жить и работать. Люди должны радоваться, что они там живут. Фактически город-спутник Минска. Там мы будем развивать Минск – в Логойске, Смолевичах и других таких городах. Процесс уже начался. Поэтому развитие Логойск должен получить и за счет будущих жителей, которые, возможно, будут из него приезжать на работу в Минск. Это не только личный транспорт или автомобильный транспорт, мы подумаем о том в будущем, чтобы связь с Логойском, Смолевичами, Дзержинском и другими центрами – спутниками города Минска – была и по рельсам. Но еще одно направление – это сельское хозяйство. Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно развиваться в Логойском районе не хуже, чем в Минском районе.   

Александр Лукашенко: Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»-9

Уже потом журналистам Алескандр Ласевич расскажет: не забудет и о своей специализации – сельскохозяйственной. Как-никак в Логойском районе 70 тысяч гектаров угодий. А вот специализируются здесь в основном на выращивании картофеля и зерновых. Территориально более северная специфика наложила свой отпечаток.     

Президент, назначая Александра Ласевича: «Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства»-12

Александр Ласевич, председатель Логойского райисполкома:
Сейчас горячая пора, весенне-полевые работы, все посеять в срок с внесением удобрений, минеральных и органических, получить достойный результат.   

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Александр Ласевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь
28 марта 2019 14:23

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь

Президент Беларуси: я не могу сегодня милиции поставить оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой
28 марта 2019 14:01

Президент Беларуси: я не могу сегодня милиции поставить оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы
28 марта 2019 11:18

Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы