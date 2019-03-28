МВД о новой системе видеонаблюдения: «Людям волноваться не нужно, в личную жизнь засматриваться никто не будет»

Чтобы тысячи камер не были «пустострелами», единолично решающими только мелкие задачи отдельно взятого участка, а расширяли правоохранительный кругозор, чтобы максимум информации работал в интересах национальной безопасности, два года назад президент Беларуси подписал указ «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности». Это – новый импульс, который позволит правоохранительному блоку страны разноракурсно обеспечивать спокойную жизнь белорусов, а главное – работать на предотвращение ЧП, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Система должна обеспечить подключение не менее 500 тысяч камер видеонаблюдения, детекторов, с возможностью доступа к ней одновременно не менее миллиона пользователей. Кроме того, теперь инструментом охраны и защиты станет не просто видео, отмотанное постфактум, а конкретный сигнал, предвосхищающий события. Видеоаналитика – то, что сейчас в мировом тренде.