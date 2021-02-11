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«Ценю, что администрация не мешает нам работать». Как столичные учителя готовились к ВНС?

11 февраля 2021 16:16
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Новости Беларуси. В работе шестого Всебелорусского народного собрания принимают участие 370 делегатов от Минска. Это рабочие, врачи, учителя, ученые, спортсмены, бизнесмены. В программном документе собрания много внимания уделили воспитанию молодежи и образованию в целом. Директор гимназии № 29 Георгий Кушняров  один из тех, кто знает о проблемах и готов поделиться идеями по развитию важной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ценю, что администрация не мешает нам работать». Как столичные учителя готовились к ВНС?-1

На шестом по счету Всебелорусском собрании уже традиционно звучат голоса тысяч белорусов. Делегаты выражают собственную точку зрения на развитие экономики, политики, социальной сферы. Особое внимание, как и всегда, образованию. Высокий уровень получения знаний  фундамент всех сфер жизни государства. Георгию Кушнярову выпал шанс представлять честь не только столичной гимназии № 29, но и всех учебных заведений города, тысяч учителей и учеников.

«Ценю, что администрация не мешает нам работать». Как столичные учителя готовились к ВНС?-4

Гимназия № 29 для Георгия Кушнярова – новая ступенька в карьере. Он здесь всего полтора года. Чего не скажешь про общий стаж: директором Георгий Владимирович уже успел поработать в двух учебных заведениях. После себя непременно оставлял тонны достижений. Огромный багаж опыта перенес и на новое место. И сейчас гимназия № 29 входит в тройку лучших в Минске.

Более подробную информацию можно узнать в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Вадим Смоляк # Георгий Кушняров # Нил Бикбулатов # Петр Гуринович # Наталья Куркова # Фотофакт

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