«Ценю, что администрация не мешает нам работать». Как столичные учителя готовились к ВНС?

Новости Беларуси. В работе шестого Всебелорусского народного собрания принимают участие 370 делегатов от Минска. Это рабочие, врачи, учителя, ученые, спортсмены, бизнесмены. В программном документе собрания много внимания уделили воспитанию молодежи и образованию в целом. Директор гимназии № 29 Георгий Кушняров – один из тех, кто знает о проблемах и готов поделиться идеями по развитию важной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На шестом по счету Всебелорусском собрании уже традиционно звучат голоса тысяч белорусов. Делегаты выражают собственную точку зрения на развитие экономики, политики, социальной сферы. Особое внимание, как и всегда, образованию. Высокий уровень получения знаний – фундамент всех сфер жизни государства. Георгию Кушнярову выпал шанс представлять честь не только столичной гимназии № 29, но и всех учебных заведений города, тысяч учителей и учеников.