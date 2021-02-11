Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение
Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства тепло поприветствовал участников масштабного форума и отметил, что сегодня именно им предстоит быть голосом всего белорусского народа. За каждым делегатом – тысячи и миллионы жителей страны со своими проблемами, просьбами, чаяниями и предложениями. Потому Александр Лукашенко призвал честно и открыто обсуждать вопросы, от которых зависит будущее нашего государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю сильное государство, потому что мы были и есть монолит, в этом наша сила. Тем не менее тема «заграница нам поможет» все еще будоражит некоторые умы. Но, несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло. Мы выстоим, будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило, потому что другого нам не дано. Благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя, начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Может быть, и не совсем так, как кому-то бы хотелось.
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Глава государства обозначил темы, которые 11 и 12 февраля предстоит обсудить участникам ВНС. От житейских проблем до глобальных вызовов. Это ситуация в экономике, вопросы общественно-политического развития, возможность изменения Основного закона страны.