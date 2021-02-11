Александр Лукашенко: только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить защиту интересов и их соблюдение

Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства тепло поприветствовал участников масштабного форума и отметил, что сегодня именно им предстоит быть голосом всего белорусского народа. За каждым делегатом – тысячи и миллионы жителей страны со своими проблемами, просьбами, чаяниями и предложениями. Потому Александр Лукашенко призвал честно и открыто обсуждать вопросы, от которых зависит будущее нашего государства.