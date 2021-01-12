Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

Новости Беларуси. Духовная потеря для страны. 12 января ушел из жизни почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Владыка был одним из самых любимых в народе православных иерархов и видным общественным деятелем. Он удостоен высокого звания «Герой Беларуси».

В миру Кирилл Вахромеев родился в 1935 году в Москве. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. За годы его священноначалия в стране была возрождена епархиальная жизнь, были отстроены заново и возрождены сотни православных храмов. Вошел в историю митрополит Филарет тем, что в 2003 году подписал Соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской православной церковью.

Соболезнования всему белорусскому народу в связи со смертью почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета выразил глава нашего государства.