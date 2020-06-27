Выздоровели 44 126 человек. Данные по коронавирусу в Беларуси на 27 июня

Новости Беларуси. К информации Минздрава по COVID-19 в Беларуси. Уже пятый день подряд количество победивших вирус значительно превышает число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года

По данным на 27 июня, выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Уже почти миллион исследований провели в белорусских лабораториях. С положительным тестом зарегистрированы 61 095 человек.