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Выздоровели 44 126 человек. Данные по коронавирусу в Беларуси на 27 июня

27 июня 2020 15:27
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Новости Беларуси. К информации Минздрава по COVID-19 в Беларуси. Уже пятый день подряд количество победивших вирус значительно превышает число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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По данным на 27 июня, выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. Уже почти миллион исследований провели в белорусских лабораториях. С положительным тестом зарегистрированы 61 095 человек.

Выздоровели 44 126 человек. Данные по коронавирусу в Беларуси на 27 июня-1

С момента вспышки заболевания на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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