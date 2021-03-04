Ольга Нефёдова о новой «Павлинке»: как принимал зритель – это просто что-то невероятное

Вручали и награды за трудовые заслуги. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры. Например, актрисе Купаловского театра Ольге Нефедовой, которая во многом сделала возможным возвращение «Павлинки» и открытие 101-го сезона на главной театральной сцене страны после событий августа, вручили медаль Франциска Скорины.

Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:

Очень приятно. Я впервые здесь, мне очень нравится. Загадываю желание.

Как вчера принимал зритель – это, конечно, просто что-то невероятное, удивительное, незабываемое. Как потом мы уже шутили там, за кулисами, что, наверное, так принимали в 1944 году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали «спасибо» – мы все были тронуты до слез, до глубины души.