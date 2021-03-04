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Ольга Нефёдова о новой «Павлинке»: как принимал зритель – это просто что-то невероятное

04 марта 2021 10:36
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Новости Беларуси. Церемония вручения государственных наград и генеральских погонов 4 марта прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Нефёдова о новой «Павлинке»: как принимал зритель – это просто что-то невероятное-1

Вручали и награды за трудовые заслуги. На высшем уровне отметили работу аграриев, медиков, работников культуры. Например, актрисе Купаловского театра Ольге Нефедовой, которая во многом сделала возможным возвращение «Павлинки» и открытие 101-го сезона на главной театральной сцене страны после событий августа, вручили медаль Франциска Скорины.

Ольга Нефёдова о новой «Павлинке»: как принимал зритель – это просто что-то невероятное-4

Ольга Нефедова, актриса Купаловского театра:
Очень приятно. Я впервые здесь, мне очень нравится. Загадываю желание.

Как вчера принимал зритель – это, конечно, просто что-то невероятное, удивительное, незабываемое. Как потом мы уже шутили там, за кулисами, что, наверное, так принимали в 1944 году «Павлинку». Когда люди не отпускали, кричали «спасибо» – мы все были тронуты до слез, до глубины души.

Ольга Нефёдова о новой «Павлинке»: как принимал зритель – это просто что-то невероятное-7

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# Госнаграды # Культура # Ольга Нефёдова # Фотофакт

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