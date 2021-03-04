Прямой эфир

В Минске открыли обновлённое здание главного управления ГАИ МВД Беларуси

04 марта 2021 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совместить приятное с полезным в профессиональный праздник: принять поздравления и перерезать красную ленту обновленного здания главного управления ГАИ Беларуси и спецподразделения «Стрела» МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли обновлённое здание главного управления ГАИ МВД Беларуси-1

Реконструкция велась с лета 2019 года. Здание подросло на целый этаж, более просторными стали кабинеты, появился актовый зал.

В Минске открыли обновлённое здание главного управления ГАИ МВД Беларуси-4

Сотрудники никогда точно не знают, во сколько вернутся домой. Потому теперь прямо на рабочем месте у них есть возможность комфортно отдохнуть и подготовиться к дежурству. Улучшенные условия – это еще один стимул выполнять свои задачи качественнее.

В Минске открыли обновлённое здание главного управления ГАИ МВД Беларуси-7

Дмитрий Корзюк, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Прежде всего я хотел бы поздравить всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, терпения, мудрости, профессионализма. Так сложилось, что в середине 90-х в это здание въехало подразделение Государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь и спецподразделение «Стрела». Без малого 30 лет этому зданию, поэтому пришло время его реконструировать. И вот, 19 месяцев назад, мы выехали отсюда и начали работу по реконструкции. Добавился этаж, были созданы условия дополнительные для наиболее комфортной работы сотрудников, ведь коллектив Государственной автомобильной инспекции – он большой.

В Минске открыли обновлённое здание главного управления ГАИ МВД Беларуси-10

Здание было построено на базе казарм одной из воинских частей внутренних войск, но вот уже почти три десятка лет здесь дислоцируются главное управление ГАИ Беларуси и спецподразделение «Стрела» МВД. А к 3 июля тут распахнет двери музей Госавтоинспекции.

# ГАИ # общество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске
04 марта 2021 11:32

Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске

Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой
04 марта 2021 11:00

Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: как никогда заслужили, пройдя через серьёзные мужские испытания прошлого года
04 марта 2021 10:58

Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: как никогда заслужили, пройдя через серьёзные мужские испытания прошлого года