Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске

Новости Беларуси. В честь Дня милиции в Минске состоялось традиционное возложение венков к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память своих коллег приехали представители органов внутренних дел со всей страны. Матери, вдовы и дети погибших вместе с ветеранами МВД возложили цветы. На церемонии присутствовали и будущие офицеры – курсанты.

Как подчеркнул министр МВД, место это знаковое, напоминает всем сотрудникам и подрастающему поколению о качествах истинного милиционера: самоотверженности, мужестве, отваге, верности долгу и присяге. На набережной Свислочи в честь праздника прошел торжественный марш.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Именно на примерах этих героев, наших коллег, сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, мы воспитываем молодое поколение сотрудников, которые приходят в органы внутренних дел. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников милиции, их семьи, которые также подвергались давлению, с этим профессиональным праздником. Пожелать всем счастья, здоровья, успехов, благополучия и самого наилучшего.