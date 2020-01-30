В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический центр, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.

При этом акцент сделают не только на известных объектах. Специалисты отмечают, что в центральном регионе много достопримечательностей, которые можно показать туристам. Так, особое внимание уделят Мядельскому краю.

Одно из направлений развития региона – событийный туризм. Хорошим примером здесь является Будславский костел, где раз в год проходит большой религиозный праздник. Сюда съезжаются верующие со всего мира. Собственные идеи местных предпринимателей также будут поддерживать.

Алина Бушмович, исполнительный директор международного общественного экологического объединения «Экопроект «Партнерство»:

Мы вместе с нашими партнерами в Комарово – Общественном объединением «Женщины за возрождение Нарочанского края» – реализовывали проект по развитию сельского бизнеса в северо-западном регионе Беларуси.

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Проблемы развития вот этого потенциала, который есть в Нарочи, в Нарочанском крае. Мы сегодня собрались в бизнес-инкубаторе здесь, в Комарово, Мядельском районе, и собрали регионы Минской области, такие как Вилейский, Воложинский, Несвижский районы, которые мы считаем нужным развивать в туристическом плане.