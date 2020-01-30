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В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

30 января 2020 17:15
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Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический центр, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр-1

При этом акцент сделают не только на известных объектах. Специалисты отмечают, что в центральном регионе много достопримечательностей, которые можно показать туристам. Так, особое внимание уделят Мядельскому краю.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр-4

Одно из направлений развития региона – событийный туризм. Хорошим примером здесь является Будславский костел, где раз в год проходит большой религиозный праздник. Сюда съезжаются верующие со всего мира. Собственные идеи местных предпринимателей также будут поддерживать.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр-7

Алина Бушмович, исполнительный директор международного общественного экологического объединения «Экопроект «Партнерство»:
Мы вместе с нашими партнерами в Комарово Общественном объединением «Женщины за возрождение Нарочанского края» реализовывали проект по развитию сельского бизнеса в северо-западном регионе Беларуси.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр-10

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Проблемы развития вот этого потенциала, который есть в Нарочи, в Нарочанском крае. Мы сегодня собрались в бизнес-инкубаторе здесь, в Комарово, Мядельском районе, и собрали регионы Минской области, такие как Вилейский, Воложинский, Несвижский районы, которые мы считаем нужным развивать в туристическом плане.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр-13

Экспорт туристических услуг в Минской области ежегодно увеличивается. За 2019 год рост составил около 120 процентов. Среди перспективных направлений: спортивный, охотничий, гастрономический и промышленный туризм.

# Туризм # общество # Алина Бушмович # Николай Рогащук # Фотофакт

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