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Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки

30 января 2020 19:23
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Новости Беларуси. Новый коронавирус обнаружен в 16 странах мира. Число заболевших растет едва ли не каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-1

Жертвами эпидемии уже стали более 170 человек, а число заразившихся приближается к 8000. Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-4

В связи со сложившейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения проведет внеочередное заседание, на котором во второй раз обсудит, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-7

Тем временем белорусский гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом 29 января приземлился в Пекине. Сейчас медикаменты, маски, перчатки и средства дезинфекции направляют в наиболее проблемные регионы страны. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с белорусскими гражданами, которые сейчас пребывают в Китае.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-10

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол:
Мы ожидаем, что это был лишь первый борт. На 5 февраля мы направили запрос, чтобы прилетел второй борт.

Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки – с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-13

Жители Китая высоко оценили поддержку. В социальных сетях появилась масса сообщений со словами благодарности белорусам за помощь в этой сложной ситуации.

Рудый: два человека обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности авиатранспортировки-16

# Коронавирус # общество # Кирилл Рудый # Фотофакт

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