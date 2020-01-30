Как голландские тюльпаны выращивают в Борисове в лесном питомнике

Новости Беларуси. Пока зима решает, приходить или нет, в Борисовским лесхозе уже вовсю готовятся к 8 Марта, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.

Здесь ждут новый урожай голландских тюльпанов. Местный питомник стал первым, где полностью решили проблему простоя теплиц с осени до начала весны. Разовый эксперимент перерос в традицию. В 2020 году это третья удачная попытка – всего на импровизированных грядках около 15 тысяч луковиц.

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:

Погода этого года нам способствует только в том, что нам меньше необходимо ресурсов для отопления. А так, мы здесь поддерживаем постоянно температуру – где-то 5 ºС, в затемнении. И уже перед 8 Марта мы открываем, даем большую температуру – градусов 15, чтобы они быстрее шли в рост. В этом году мы пока докупили для продажи еще голландские луковицы. Но со следующего года уже продолжим из собственных луковиц.