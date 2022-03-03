Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»

Новости Беларуси. 36 вузов, 43 тура, более 1 000 участников и только 14 финалистов. Вот-вот в Минске станет известно имя «Студента года – 2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За плечами у ребят недели подготовки, городские и областные этапы.

Звание необходимо подтвердить в творческих и интеллектуальных баталиях. Например, рассказать со сцены о своих планах и целях на будущее.

Лучшего студента также выбрали и пользователи Интернета. Им стал Александр Кравчук, студент Гродненского государственного медицинского университета. Голосование проходило в социальных сетях.

Александр Кравчук, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Сил было приложено колоссально, не только мной, в большей степени мы работали с моей командой. Вот эта вот концентрация очень умных, интеллектуальных людей, эрудированных, которые тебя постоянно чему-то учат. И ты каждый день чувствуешь, насколько сильно ты растешь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня у нас вся молодежь очень достойная. Студенческая молодежь является очень активной, она принимает активное участие в университетской жизни, в научной жизни, в общественно-политической жизни в нашей стране. Она не остается безразличной ко всему, что происходит сегодня в нашей стране, за ее пределами. Поэтому я уверен, что у нас хорошее будущее и хорошая молодежь.