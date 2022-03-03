Прямой эфир

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»

03 марта 2022 23:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 36 вузов, 43 тура, более 1 000 участников и только 14 финалистов. Вот-вот в Минске станет известно имя «Студента года – 2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За плечами у ребят недели подготовки, городские и областные этапы.  

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»-1

Звание необходимо подтвердить в творческих и интеллектуальных баталиях. Например, рассказать со сцены о своих планах и целях на будущее.

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»-4

Лучшего студента также выбрали и пользователи Интернета. Им стал Александр Кравчук, студент Гродненского государственного медицинского университета. Голосование проходило в социальных сетях.  

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»-7

Александр Кравчук, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Сил было приложено колоссально, не только мной, в большей степени мы работали с моей командой. Вот эта вот концентрация очень умных, интеллектуальных людей, эрудированных, которые тебя постоянно чему-то учат. И ты каждый день чувствуешь, насколько сильно ты растешь.  

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Сегодня у нас вся молодежь очень достойная. Студенческая молодежь является очень активной, она принимает активное участие в университетской жизни, в научной жизни, в общественно-политической жизни в нашей стране. Она не остается безразличной ко всему, что происходит сегодня в нашей стране, за ее пределами. Поэтому я уверен, что у нас хорошее будущее и хорошая молодежь.  

Конкурс «Студент года» посетил министр образования Беларуси: «У нас вся молодёжь очень достойная»-13

Конкурс «Студент года» проходит в Беларуси в 11-й раз. Инициатива Белорусского союза молодежи. Проект способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.  

# Студенты # общество # Александр Кравчук # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС Беларуси: «Все люди в погонах готовы выполнить свой долг перед Родиной»
03 марта 2022 22:56

МЧС Беларуси: «Все люди в погонах готовы выполнить свой долг перед Родиной»

Иван Литвинович передал своё олимпийское золото в экспозицию НОК
03 марта 2022 22:43

Иван Литвинович передал своё олимпийское золото в экспозицию НОК

ФПБ Беларуси: «Для нас важно, какая ценовая ситуация сегодня складывается»
03 марта 2022 22:31

ФПБ Беларуси: «Для нас важно, какая ценовая ситуация сегодня складывается»