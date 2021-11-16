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Александр Лукашенко 16 ноября проводит совещание по ситуации на границе

16 ноября 2021 07:52
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Новости Беларуси. Совещание по ситуации на границе 16 ноября проходит у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она постоянно находится на личном контроле главы государства. 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке Конституции этой теме Александр Лукашенко уделил отдельное внимание и отметил: наша страна делает все, чтобы решить проблему беженцев на границе.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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