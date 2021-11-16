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Стартовала 14-я Белорусская антарктическая экспедиция. Полярники отправятся достраивать станцию

16 ноября 2021 06:33
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Новости Беларуси. Торжественный старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала 14-я Белорусская антарктическая экспедиция. Полярники отправятся достраивать станцию-1

В ее команде 11 человек. Это как опытные полярники, так и новички. Они продолжат строительство собственной станции, а также займутся научными исследованиями.

Стартовала 14-я Белорусская антарктическая экспедиция. Полярники отправятся достраивать станцию-4

В прошлый раз наши ученые вернулись не с пустыми руками – открыли новые для науки виды беспозвоночных, собрали эталонную коллекцию мхов и лишайников, создали комплекс для наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности. И это далеко не все достижения. 19 ноября участники экспедиции отправятся в Кейптаун, после чего – в Антарктиду. Продлится антарктический вояж до мая 2022 года.

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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