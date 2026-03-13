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Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за ВСУ по Брянску

13 марта 2026 14:35
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Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за ВСУ по Брянску-0

В МИД РФ вызвали послов Великобритании и Франции в связи с ударом ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что такая атака невозможна без участия специалистов этих стран и предоставления разведданных Киеву.

Москва расценивает произошедшее как провокацию, направленную на срыв мирного урегулирования. Лондон и Париж предупредили об ответственности за эскалацию и соучастие в преступлениях киевского режима.

Россия потребовала от Франции и Британии публично осудить теракт. Отсутствие реакции будет расценено как солидарность с террористическими методами.

Вечером 10 марта украинские военные нанесли удар по Брянску британскими ракетами. Погибли семь человек, ранены 42. СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В регионе объявлен траур.

Фото: pixabay

# Международная политика

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