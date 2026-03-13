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Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт

13 марта 2026 15:45
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Как правило, чем беднее исходные данные, тем более ошибочными получаются суждения. Если вы думаете, что психолог выписывает таблетки, а каждый психиатр желает укутать пациента в белую рубашку оверсайз, то вы ошибаетесь. Есть четкая градация специалистов и специализаций, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт-2

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра:
Психологическая консультация на уровне психолога – это активное слушание. Это какие-то рекомендации, возможно, какие-то дальнейшие цели и направления в деятельности в зависимости от того, с чем человек приходит. 

Врач-психотерапевт и врач-психиатр в своем арсенале имеют медицинские препараты. То есть это назначение каких-то лекарственных средств. Это, возможно, рецептурные назначения лекарственных средств для того, чтобы помочь человеку справиться с тем или иным состоянием в данный момент. Диагноз ставит только врач – психотерапевт или психиатр.

Подробности в видео.

# Вера Иваницкая # Психология # Медицина

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