В Беларуси завершилась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая 16 января по поручению Президента, завершилась. Это была масштабная и максимально комплексная работа: за два месяца Государственный секретариат Совета безопасности совместно с Комитетом госконтроля и Госпогранкомитетом проинспектировал все ключевые направления нашей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка охватила сухопутные подразделения, силы специальных операций, инженерные войска и службы обеспечения во всех регионах страны. Последними экзамен держали военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Расчеты отработали более 20 маршрутов и перехватили около 60 условных целей. Контроль затронул практически все части ПВО и авиации.

Военнослужащие внимательно анализировали опыт современных конфликтов. При этом в Госсекретариате подчеркивают: проверка носит исключительно оборонительный характер и призвана гарантировать безопасность страны.