В Беларуси завершилась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая 16 января по поручению Президента, завершилась. Это была масштабная и максимально комплексная работа: за два месяца Государственный секретариат Совета безопасности совместно с Комитетом госконтроля и Госпогранкомитетом проинспектировал все ключевые направления нашей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверка охватила сухопутные подразделения, силы специальных операций, инженерные войска и службы обеспечения во всех регионах страны. Последними экзамен держали военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Расчеты отработали более 20 маршрутов и перехватили около 60 условных целей. Контроль затронул практически все части ПВО и авиации.
Военнослужащие внимательно анализировали опыт современных конфликтов. При этом в Госсекретариате подчеркивают: проверка носит исключительно оборонительный характер и призвана гарантировать безопасность страны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В целом я удовлетворен результатами проверки, о чем доложил главе государства. Сегодня наши летчики, зенитчики способны выполнять задачи на той технике, которая есть у них на вооружении. В целом вообще проверка Вооруженных Сил, и сухопутных войск, и военно-воздушных сил, показала, что наш личный состав сегодня готов, понимает возложенные на них задачи и, самое главное, способен дать соответствующий отпор потенциальному противнику в случае каких-то агрессивных действий по отношению к нашей стране.
То есть мы никому не угрожаем, никому не предъявляем никаких требований, ни военного, ни политического, ни экономического характера. Республика Беларусь нацелена только на дружественное отношение ко всем странам и всем народам.
От огневой и физической подготовки до многокилометровых маршей на технике и маршей в ускоренном темпе в полной амуниции – проверка затронула самые разные направления. Запасы материальных средств, приведение техники в боевую готовность, отражение атак условного противника – все задачи выполнялись с опорой на тактику современных войн. Об итогах проверки доложат Главнокомандующему, чтобы детально разобрать выявленные недочеты.
Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу. Подробности.