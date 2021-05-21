Цветочные фонарики. Как правильно выращивать и размножать фуксию?

Фуксия хорошо известна цветоводам. Ее любят за яркие фонарики самых разных оттенков. Однако не все знают, что фуксию, как и пеларгонию, с успехом можно выращивать не только в доме, но и в саду. «Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях

Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

В природе это большой кустарник, достигающий 5-6 м. В наших условиях оно считается комнатным растением, к сожалению, у нас вымерзает. Но сезон с весны по осень – весной, когда пройдут заморозки, и осенью, пока не наступили заморозки – она может радовать вас на улице своим обильным красивым цветением.

Уход за фуксией в саду практически такой же, как и в домашних условиях. Растение не любит яркого света, а потому его необходимо притенять, не допуская попадания прямых солнечных лучей на листья. Также важное условие выращивания фуксии – обильный полив. Для эффектного цветения важны и своевременые подкормки. Галина Шамшур:

Фуксия очень любит водичку, я бы сказала даже водохлеб. Она много пьет водички, и для образования массового цветения фуксии надо много воды.

По поводу подкормок – то же самое. Если просто поливать и не кормить, не будет такого обильного цветения, как мы хотим. Ее надо кормить 2-3 раза в месяц, стараемся комплексными удобрениями. Сейчас очень много удобрений во всех этих торговых центрах. Купили для цветущих растений – вот этим и подкармливаем.

Цветочные фонарики – лучшее решение для подвесных кашпо. Ну, а чтобы красоты было как можно больше, растение можно размножить с помощью черенкования.

Галина Шамшур:

Начинаем черенкование весной и после цветения можно то же самое: август-сентябрь. Наискосок отрезаем, нижние листики снимаем, оставляем верхние. Можно еще сделать вот так наполовину, чтобы шло на укоренение, а не на питание.