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3 детских сада на 190 мест. Какие ещё социальные объекты откроются в Гродненской области?

10 января 2022 19:57
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Новости Беларуси. В Гродненском регионе сейчас возводят 4 новых детских сада и школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, не только в самом областном центре, но и в районах.  

3 детских сада на 190 мест. Какие ещё социальные объекты откроются в Гродненской области?-1

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:  
Три детских сада на 190 мест каждый строится в городах Скидель, Слоним и в новом большом микрорайоне Лиды – в микрорайоне «Северный». Принятие решения об их строительстве принималось коллегиально: не только органами государственного управления, но и депутатами парламента, населением, которое ходатайствовало о том, чтобы строительство проводилось именно в этих микрорайонах городов Гродненской области.  

3 детских сада на 190 мест. Какие ещё социальные объекты откроются в Гродненской области?-4

Забота о детях и комфортная жизнь в регионах легли в основу областной инвестиционной программы и национального инфраструктурного плана. Поддержка многодетных семей всегда была и будет в Беларуси в приоритете, как самая выгодная инвестиция в будущее нации.  

Новоселы в Скиделе с нетерпением ждут открытия детского сада: нам он очень необходим, потому что рядом дом, все удобно – читайте здесь.  

# Социальная инфраструктура # общество # Галина Буро # Даниэль Добринский # Иван Добринский # Светлана Дадашова # Виктор Кемежук # Руслан Абрамчик # Фотофакт

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