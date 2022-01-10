3 детских сада на 190 мест. Какие ещё социальные объекты откроются в Гродненской области?

Новости Беларуси. В Гродненском регионе сейчас возводят 4 новых детских сада и школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, не только в самом областном центре, но и в районах.
Новости Беларуси. В Гродненском регионе сейчас возводят 4 новых детских сада и школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, не только в самом областном центре, но и в районах.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Три детских сада на 190 мест каждый строится в городах Скидель, Слоним и в новом большом микрорайоне Лиды – в микрорайоне «Северный». Принятие решения об их строительстве принималось коллегиально: не только органами государственного управления, но и депутатами парламента, населением, которое ходатайствовало о том, чтобы строительство проводилось именно в этих микрорайонах городов Гродненской области.
Забота о детях и комфортная жизнь в регионах легли в основу областной инвестиционной программы и национального инфраструктурного плана. Поддержка многодетных семей всегда была и будет в Беларуси в приоритете, как самая выгодная инвестиция в будущее нации.
Новоселы в Скиделе с нетерпением ждут открытия детского сада: нам он очень необходим, потому что рядом дом, все удобно – читайте здесь.