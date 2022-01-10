3 детских сада на 190 мест. Какие ещё социальные объекты откроются в Гродненской области?

Новости Беларуси. В Гродненском регионе сейчас возводят 4 новых детских сада и школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, не только в самом областном центре, но и в районах.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Три детских сада на 190 мест каждый строится в городах Скидель, Слоним и в новом большом микрорайоне Лиды – в микрорайоне «Северный». Принятие решения об их строительстве принималось коллегиально: не только органами государственного управления, но и депутатами парламента, населением, которое ходатайствовало о том, чтобы строительство проводилось именно в этих микрорайонах городов Гродненской области.