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К посольству Казахстана в Минске в знак поддержки несут цветы. Что говорят небезразличные белорусы?

10 января 2022 19:14
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Новости Беларуси. Цветы к посольству Казахстана в Минске 10 января несли небезразличные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад» – читайте здесь.  

К посольству Казахстана в Минске в знак поддержки несут цветы. Что говорят небезразличные белорусы?-1

Егор Никитин, магистрант БНТУ:  
Я считаю, что это очень нужно – выразить поддержку дружественному народу, народу Казахстана. Считаю, что каждый молодой человек, если есть у него свободное время, должен подойти выразить эту поддержку, эту скорбь нашу. Потому что сколько людей погибло, сколько сотрудников правоохранительных органов погибли, неся долг свой по защите правопорядка от этих вандалов, от этих преступников.  

К посольству Казахстана в Минске в знак поддержки несут цветы. Что говорят небезразличные белорусы?-4

Точное число жертв беспорядков в Казахстане до сих пор неизвестно.  

# Протесты в Казахстане # общество # Егор Никитин # Александр Лукьянов # Фотофакт

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