К посольству Казахстана в Минске в знак поддержки несут цветы. Что говорят небезразличные белорусы?

Лукьянов о событиях в Казахстане: «Мы все осознали за эти дни, к какой демократии нас хотели привести полтора года назад» – читайте здесь .

Егор Никитин, магистрант БНТУ:

Я считаю, что это очень нужно – выразить поддержку дружественному народу, народу Казахстана. Считаю, что каждый молодой человек, если есть у него свободное время, должен подойти выразить эту поддержку, эту скорбь нашу. Потому что сколько людей погибло, сколько сотрудников правоохранительных органов погибли, неся долг свой по защите правопорядка от этих вандалов, от этих преступников.