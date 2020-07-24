Алехно высказался о Бузовой и музыкальных вкусах

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А как так получилось, что профнепригодные артисты, которых бы даже близко к микрофону не подпустили, сегодня кумиры миллионов? Бузова – она разве исполнительница? Но тем не менее, она сегодня звучит из каждого утюга.

Руслан Алехно, певец:

Но это временно.

Руслан Алехно: «Во время пандемии понял, что это время для меня лично настолько благоприятное»

Вадим Щеглов:

При этом она зарабатывает огромное количество денег, в отличие от тех, кто закончил консерваторию.

Руслан Алехно:

Ну таких, как я.

Вадим Щеглов:

Это справедливо?

Руслан Алехно:

Я настолько не парюсь на этот счёт. Вообще. Сколько зарабатывает Бузова. Я знаю одно: что то поколение, тем люди, которые приходят на мои концерты, они не пойдут к Бузовой.

Вадим Щеглов:

Я тоже парюсь не потому что – сколько зарабатывает Бузова. Я парюсь от того, что у такого «творчества» есть поклонники, их немало. Это какое поколение?

Руслан Алехно:

Наше с тобой.

Вадим Щеглов:

Нет, это не наше с тобой. Я же переживаю за тех, кто идёт за нами.