Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах. Что показали Президенту Беларуси в 5-й бригаде спецназначения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения.
Как сообщает официальный сайт главы государства, командующий силами специальных операций Вадим Денисенко доложил Президенту Беларуси об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады.
Глава государства ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения.
Александру Лукашенко также показали несколько образцов общевойсковой формы. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец. – прим.), особенно летом, – это муки грешные.
Фото: официальный сайт Президента Беларуси
В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Внимание Президента привлекла устроенная хитрым способом система подачи боеприпасов «Викинг»: за спиной у стрелка висит рюкзак, к которому прикреплен жесткий рукав – в нем спрятана пулеметная лента. Емкость короба – 580 патронов. Они успевают пройти через ленту менее чем за минуту.
Александр Лукашенко:
То есть сбоев не дает?
Старший офицер отдела вооружения командования сил специальных операций Максим Баранов ответил, что система «Викинг» стоит на вооружении уже два года, и жалоб на нее до сих пор не было.
В музее истории и боевой славы бригады Александру Лукашенко рассказали об истории формирования 334-го отдельного отряда специального назначения, который был создан для участия в боевых действиях в Афганистане, и подвигах белорусских военнослужащих-афганцев. В состав отряда входила известная Мараварская рота, военнослужащие которой героически погибли в одном из сражений с афганскими моджахедами.