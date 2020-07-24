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Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах. Что показали Президенту Беларуси в 5-й бригаде спецназначения

24 июля 2020 09:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. 

Как сообщает официальный сайт главы государства, командующий силами специальных операций Вадим Денисенко доложил Президенту Беларуси об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады.  

Глава государства ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения.

Александру Лукашенко также показали несколько образцов общевойсковой формы. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец. – прим.), особенно летом, – это муки грешные.   

Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах. Что показали Президенту Беларуси в 5-й бригаде спецназначения -1


Фото: официальный сайт Президента Беларуси  

В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Внимание Президента привлекла устроенная хитрым способом система подачи боеприпасов «Викинг»: за спиной у стрелка висит рюкзак, к которому прикреплен жесткий рукав – в нем спрятана пулеметная лента. Емкость короба – 580 патронов. Они успевают пройти через ленту менее чем за минуту.     

Александр Лукашенко:
То есть сбоев не дает?  

Старший офицер отдела вооружения командования сил специальных операций Максим Баранов ответил, что система «Викинг» стоит на вооружении уже два года, и жалоб на нее до сих пор не было.   

В музее истории и боевой славы бригады Александру Лукашенко рассказали об истории формирования 334-го отдельного отряда специального назначения, который был создан для участия в боевых действиях в Афганистане, и подвигах белорусских военнослужащих-афганцев. В состав отряда входила известная Мараварская рота, военнослужащие которой героически погибли в одном из сражений с афганскими моджахедами.   

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Вадим Денисенко # Максим Баранов # Фотофакт

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