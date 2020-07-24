«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

Новости Беларуси. Студенческие отряды приступили к работе на областной молодёжной стройке в Гродно. В 2020 году такой статус носит стройплощадка онкологического диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работах, которые продлятся всё лето, сейчас задействованы более 30 студентов Гродненского университета имени Янки Купалы. В вузе они осваивают специальность «Промышленное и гражданское строительство». Будущие инженеры совмещают возможность заработать летом с отработкой теории на практике.

Полученные навыки пригодятся им в профессии. Если парни готовят участки под закладку фундамента, занимаются армированием стен и помогают каменщикам, то для девушек задачи полегче – им доверили вязать арматуру.

Валерия Микелевич, командир студенческого отряда:

Я решила пройти практику в строительном отряде, потому что это связано с моей специальностью и хотела увидеть стройку изнутри, чтобы в последующем работать было проще. Нас обучали, даже показывали, как ложить кладку. Поэтому хоть что-то мы уже умеем.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Кроме того, что ребята получат денежное вознаграждение за свою работу, для них мы готовим ещё массу сюрпризов – это культурная программа, это воспитательные мероприятия. Например, раскроем завесу тайны, мы покатаем ребят на теплоходе по Августовскому каналу, мы поиграем с ними в лазертаг, мы объявили конкурс фото онлайн на лучшего бойца студенческого отряда.