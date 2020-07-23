Руслан Алехно: «Во время пандемии понял, что это время для меня лично настолько благоприятное»

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Пандемия для многих артистов поставила на паузу их творчество. Хотя мы видели, что во всём мире они активно проявляли себя в соцсетях, общались со своими поклонниками, многие демонстрировали чудеса акробатики, показывали, как заниматься физической культурой. Я знаю, что ты за это время записал достаточно большое количество песен, до которых до этого не доходили руки. Оказывается, не всё так плохо в пандемии?

Руслан Алехно, певец:

Ты знаешь, во время пандемии я для себя понял одно: что это время для меня лично настолько благоприятное. Первое – потому я его уделил своей семье.

Вадим Щеглов:

Именно по-другому взглянул на жизнь? Потому что вот Филипп Киркоров сказал, что у него произошла переоценка ценностей.

Руслан Алехно:

Да, я думаю, у многих произошла такая переоценка ценностей. Второе – я уделил время своей семье и дочери. Понимаешь? Она находилась в моей компании, я в её компании. Изо дня в день вот эти два с половиной месяца. Потому что, собственно говоря, так был построен режим моей жизни, что постоянно приходилось видеться короткое время. Вот, прилетая в Москву, улетая из Москвы, куда-то на каких-то мероприятиях семейных и так далее. И вот не хватает этого общения. Может быть, и моё с ней, и её со мной. И второй момент.

За какое-то время накопилось большое количество песен, которые были и куплены, и которые были в работе. И на сегодняшний день мы записали с композитором известным Олегом Шаумаровым – он выступает моим музыкальным продюсером – 8 новых песен. На одну из них мы сняли клип – ты, наверное, слышал эту песню. Она называется «Давай забудем». И в планах у нас в сентябре выпустить новый альбом.

Не в плане того, чтобы где-то его продавать. Знаешь, это сейчас неактуально. А для того, чтобы просто дарить его своим поклонникам, зрителям.

Вадим Щеглов:

Поставила ли пандемия шоу-бизнес на колени или некоторых артистов?

Руслан Алехно:

Ты понимаешь, в чём дело? Я, всё-таки, такой человек, благодаря моей супруге, она умеет экономить. Вот я не умею экономить.

Вадим Щеглов:

Она тоже из Бобруйска?