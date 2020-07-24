Собираетесь отдыхать за границей этим летом? Это вам нужно знать

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Владимир Нестерович.
Курортные страны потихоньку открывают свои границы, кто-то закрывает. Отовсюду летят предупреждения о новых волнах коронавируса. Что вы думаете?
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Потихоньку открыла Черногория, Турция, Египет все активнее заявляет о себе, но это объяснимо, поскольку туризм для них это чуть ли не 20-30% ВВП, и сейчас у них оно настолько просело, что огромное количество безработных, они недосчитались большой валютной выручки. Безусловно, этот поток упал и они хотят, чтобы прилетели, но вместе с тем, стоит обратить внимание, это рекомендация Минздрава и нашего министерства иностранных дел, что всякий раз, отправляясь в путешествие за пределы Республики Беларусь, нужно внимательно следить за тем, какая там ситуация, она меняется динамично, она меняется каждый день. И поэтому говорят: «Белорусы, собрались куда-то лететь, лишний раз, может быть, позвоните в посольство этой страны, узнайте, что там происходит, зайдите в Интернет лишний раз, посмотрите, что поменялось». В Черногорию полетели – очень хорошо, но сейчас поступают и оттуда какие-то тревожные звоночки, что у них возрастает количество заболевших. Поэтому надо очень-очень аккуратно и помнить, что ваше здоровье в ваших руках.