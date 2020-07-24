Собираетесь отдыхать за границей этим летом? Это вам нужно знать

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь: Потихоньку открыла Черногория, Турция, Египет все активнее заявляет о себе, но это объяснимо, поскольку туризм для них это чуть ли не 20-30% ВВП, и сейчас у них оно настолько просело, что огромное количество безработных, они недосчитались большой валютной выручки. Безусловно, этот поток упал и они хотят, чтобы прилетели, но вместе с тем, стоит обратить внимание, это рекомендация Минздрава и нашего министерства иностранных дел, что всякий раз, отправляясь в путешествие за пределы Республики Беларусь, нужно внимательно следить за тем, какая там ситуация, она меняется динамично, она меняется каждый день. И поэтому говорят: «Белорусы, собрались куда-то лететь, лишний раз, может быть, позвоните в посольство этой страны, узнайте, что там происходит, зайдите в Интернет лишний раз, посмотрите, что поменялось». В Черногорию полетели – очень хорошо, но сейчас поступают и оттуда какие-то тревожные звоночки, что у них возрастает количество заболевших. Поэтому надо очень-очень аккуратно и помнить, что ваше здоровье в ваших руках.

Если человек заболевает у себя на родине, то с медицинской помощью проблем не возникает. Если человек заболевает за пределами родины, здесь уже есть нюансы, смотря на страховку, существует определенный инкубационный период и еще докажи, что ты заразился там, а не здесь. В этом есть тоже сложности?

Владимир Нестерович:

Да, риски определенные есть, поэтому, безусловно, надо отправляться туда со всеми видами страховки. В конце концов, некоторые наши страховые компании предоставляют услугу как страховка от невылета, не получилось, ты заболел или по какой-то объективной причине, почему бы не подстраховаться и в этом плане. Там на месте они, безусловно, принимают меры для того, чтобы обезопасить всех туристов и гарантируют, что они купили огромное количество аппаратов ИВЛ, если не дай Бог.