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«Связался с представителем BYPOL Азаровым». Белорус, который совершил поджог железной дороги, дал показания

04 марта 2022 12:29
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Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Связался с представителем BYPOL Азаровым». Белорус, который совершил поджог железной дороги, дал показания-1

В Могилевской, Гомельской и Минской областях были задержаны злоумышленники, повредившие сигнальное оборудование железнодорожных путей. Еще одна атака произошла 28 февраля на 57-м километре ЖД-направления Жердь – Останковичи. Группа из трех террористов совершила поджог релейного шкафа сигнальной установки. Члены преступной группы задержаны и дают показания.

«Связался с представителем BYPOL Азаровым». Белорус, который совершил поджог железной дороги, дал показания-4

Связался через брата с представителем BYPOL Азаровым, который позвонил мне по видеосвязи, узнал, как меня зовут, и сказал, что свяжется позже со мной. Через энное количество часов они со мной связались, сказали, что нужно поджечь железную дорогу, ящик на железной дороге, чтобы пройти верификацию своих действий, подтвердить. В субботу мы встретились, обсудили, что надо сделать, какое задание они нам сбросили, обсуждали, как это сделать лучше. То есть надо было провода накинуть, но мы не стали накидывать провода, решили, что попробуем поджечь его. Мы делали это втроем, но сам ящик поджигали вдвоем.

Инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль милиции и внутренних войск. МВД в очередной раз предупреждает, что распространение призывов преступного характера в Сети расценивается как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой.

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# Белорусская железная дорога # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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