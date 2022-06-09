«Активность там в течение всего года». Какие самые востребованные работы в студотряде?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня к нам обратилось более тысячи учащихся, мы отмечаем активность уже где-то с апреля. Более тысячи обратилось, более тысячи трудоустроено. Не все трудоустроены. Всем, кто обратился, предложили работу. Очень востребован зоопарк, наша молодежь любит там работать. Мы полагаем, что к концу года почти пять тысяч учащихся охватим трудовой занятостью. Еще наша студенческая молодежь, которой мы помогаем найти работу, мы проводим ярмарки вакансий на базе учебных заведений с приглашением туда нанимателей. Там тоже достаточно много студентов охвачено временной занятостью. Мы видим, что активность там в течение всего года.

Кристина Сущеня:

Если сравнить с прошлым годом, то тысяча – это больше, чем в прошлом году?