«Активность там в течение всего года». Какие самые востребованные работы в студотряде?
Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Насколько активны сегодня юные минчане? Что говорить нам статистика?
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня к нам обратилось более тысячи учащихся, мы отмечаем активность уже где-то с апреля. Более тысячи обратилось, более тысячи трудоустроено. Не все трудоустроены. Всем, кто обратился, предложили работу. Очень востребован зоопарк, наша молодежь любит там работать. Мы полагаем, что к концу года почти пять тысяч учащихся охватим трудовой занятостью. Еще наша студенческая молодежь, которой мы помогаем найти работу, мы проводим ярмарки вакансий на базе учебных заведений с приглашением туда нанимателей. Там тоже достаточно много студентов охвачено временной занятостью. Мы видим, что активность там в течение всего года.
Кристина Сущеня:
Если сравнить с прошлым годом, то тысяча – это больше, чем в прошлом году?
Татьяна Кудевич:
Немного больше.
Илона Волынец, СТВ:
Потому что даже среди родителей возникают споры: дети должны летом отдыхать, работать или учиться?
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Лето – это продолжительное время самых разных активностей, поэтому на этапе подготовки к летней оздоровительной кампании организаторы летнего отдыха как раз работают над тем, чтобы этот отдых, этот досуг был развивающим, и, конечно, готовятся соответствующие программы, соответствующие проекты разрабатываются. Следует отметить, что все учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме, и наряду с тем, что организуют профильные оздоровительные лагеря, по-прежнему продолжается работа объединений по интересам. И у ребят есть возможности приобрести какие-то дополнительные знания, умения и навыки и провести лето с пользой.
Кристина Сущеня:
Мне кажется, самый хороший вариант: совместить приятное с полезным.
Читайте также:
Шесть рублей за путёвку. Чем интересен лагерь труда и отдыха и почему так дёшево?
«Не должно быть никаких двусмысленностей». Как найти работу и не попасть на злоумышленников?
Можно набраться опыта, попутешествовать и получить за это деньги. В чём особенность белорусских студенческих отрядов?