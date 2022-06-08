Шесть рублей за путёвку. Чем интересен лагерь труда и отдыха и почему так дёшево?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

У нас будет организована работа 83 оздоровительных лагерей, причем лагеря будут работать как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием детей. Большинство таких лагерей как раз будет работать в дневном режиме. Учитывая возраст детей и тех законодательных норм, продолжительность труда в таких лагерях для детей 14-16 лет – 4 часа 36 минут. А день организован так, что наряду с режимными моментами ребята трудятся, и в оставшееся время у них организован досуг, развивающий отдых и приятное общение. На данный момент родительская доплата, которая установлена для лагерей труда и отдыха, составляет чуть больше шести рублей. Поэтому сегодня еще можно предусмотреть и такую форму занятости. Если родители вместе с ребенком приняли решение о такой форме занятости в летний период, то они должны обратиться с заявлением в учреждение образование, которое организует такой лагерь, и оформить необходимые документы.

Илона Волынец, СТВ:

Понятно, если молодой человек трудоустраивается через учреждения образования, тот же БРСМ, службу занятости, то здесь все официально. Если работу получилось найти через интернет, если мы говорим даже про дистанционную работу, то здесь какие нужно знать нюансы оформления?