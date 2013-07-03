Акция «Споём гимн вместе» и салют в Минске 3 июля 2013. Полная видеоверсия прямой трансляции

Новости Беларуси. Еще утром здесь наблюдали за грандиозным парадом, а к вечеру площадка возле стелы превратилась в большую сцену. Если в начале вечера оставались незанятые участки на зеленом склоне, то потом вдоль проспекта победителей яблоку негде было упасть. Центр Минска стал пешеходной зоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На гала-концерт собрались тысячи зрителей. Шоу, которое назвали «Квітней, мая Беларусь!», началось с исторического флеш-моба. Один за другим на сцену поднимались белорусские артисты. Как никогда много песен звучало как раз таки о родной стране.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

В этом году мы решили показать историю Беларуси через специально написанную 10-минутную театрализованную сюиту, показать все эпохи, все костюмы, все достижения нашей страны.

Анна Шаркунова, певица:

Каждый из нас, каждый белорус хочет, чтобы мы жили под чистым небом, чтобы нам всем было хорошо, чтобы нашим семьям было хорошо.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Настроение потрясающее! Вот знаете, как будто Новый год: еще раз переживаешь всеобщий праздник. И ты понимаешь, что в каждом доме, в каждом уголке нашей страны встречают этот праздник, поют гимн.

Праздник объединяет. В толпе можно было заметить и медийных персон. Тех, кого чаще можно увидеть в более официальной обстановке.

Андерй Кобяков, глава администрации президента Республики Беларусь:

Ура, празднику! Ура, белорусскому народу, который своей народной и одновременно политической мудростью очень верно выбрал дату, которая объединяет всех – и старых, и малых.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Нынешнее поколение хранит память и приумножает традиции тех, кто отстоял независимость.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Посмотрите вокруг – столько людей, столько молодежи. И самое главное, что молодежь приняла этот праздник как свой родной.

День независимости в Беларуси принято заканчивать национальной песней. Гимн в один и тот же момент поет вся страна. Он зазвучал, как только перед стелой появился огромный флаг республики. Мотив подхватили в каждом регионе Беларуси.

Яркая точка вечера — праздничный фейерверк. Примерно десять минут длилось огненно-музыкальное шоу. От неба не могли оторвать глаз ни взрослые, ни дети.

Для тех, кто не торопился домой, концерт продолжился. Яркий фейерверк сменился яркими исполнителями.

На сайте СТВ сегодня, как и в прошлые годы, были доступны:

1. Прямые трансляции парада и салюта.

2. Афишы мероприятий в областных центрах Беларуси

3. Информация о местах, где можно было посмотреть салют.

4. Парад в Минске 3 июля 2013. Полная видеоверсия прямой трансляции с участием Президентов Беларуси, Венесуэлы и Лаоса

5. Видеоинформация из различных регионов Беларуси о том, как идет празднование

6. Прямая трансляция 2 июля церемонии открытия Площади Флага.

Архив трансляций и всех материалов по теме доступен на сайте в разделе

Приятного просмотра!