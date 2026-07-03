Прямой эфир

Новости по тегу #День Независимости 3 июля в Беларуси

Гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» – рассказываем о вечерней программе у стелы «Минск – город-герой»
03 июля 2026 17:45

Гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» – рассказываем о вечерней программе у стелы «Минск – город-герой»

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы
03 июля 2026 17:13

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы

Парад спецтехники, выставки и чемпионат по колке дров – вот как Речица празднует День Независимости
03 июля 2026 14:17

Парад спецтехники, выставки и чемпионат по колке дров – вот как Речица празднует День Независимости

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам
03 июля 2026 14:08

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе
03 июля 2026 13:56

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости
03 июля 2026 11:39

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости

18-часовой телемарафон СТВ «Мы, народ Беларуси!..» 3 июля. Чем он запомнился ведущим и корреспондентам
04 июля 2014 16:42

18-часовой телемарафон СТВ «Мы, народ Беларуси!..» 3 июля. Чем он запомнился ведущим и корреспондентам

День Независимости в Минске и 70-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как это было
04 июля 2014 16:14

День Независимости в Минске и 70-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как это было

Парад на День Независимости прошел в Минске 3 июля, только на сайте СТВ - полная версия трансляции
03 июля 2014 20:54

Парад на День Независимости прошел в Минске 3 июля, только на сайте СТВ - полная версия трансляции

Празднование 3 июля 2014 в Беларуси: в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно, Гомеле и Минской области
03 июля 2014 18:53

Празднование 3 июля 2014 в Беларуси: в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно, Гомеле и Минской области

История династии летчиков: история сына, отца и деда
03 июля 2014 17:54

История династии летчиков: история сына, отца и деда

День Независимости отмечает 3 июля Беларусь
03 июля 2014 14:15

День Независимости отмечает 3 июля Беларусь