Новости по тегу #День Независимости 3 июля в Беларуси

В 23 часа небо над столицей озарит праздничный фейерверк.
В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. Тысячи белорусов сегодня идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо.
Речица, безусловно, у всех ассоциируется с «черным золотом». Но еще это и крупный промышленный центр. Сегодня, 3 июля, этот город стал локацией для масштабной индустриальной экспозиции.
Сегодня, 3 июля, на пешеходной улице Советской в Гродно все внимание к ней – белорусской женщине: красивой, успешной и созидающей.
Центральным местом торжеств в День Независимости в Бресте стала легендарная Цитадель. Площадь церемониалов сегодня объединила тысячи гостей и жителей города над Бугом.
Для жителей Могилева торжественный день 3 июля ознаменован также началом героической обороны города. 85 лет назад защитники более трех недель сдерживали превосходящие силы врага.
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