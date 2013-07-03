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40 паломников отправились 3 июля из Минска в Будслав на велосипедах

03 июля 2013 17:58
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Новости Беларуси. 40 паломников отправились 3 июля  из Минска в Будслав на велосипедах. Там вместе с десятками тысяч других пилигримов они отпразднуют  400-летие пребывания иконы Матери Божьей Будславской. Она одна из самых почитаемых среди верующих  и славится  многочисленными чудесами.  В этом году Будслав планирует принять 45 тысяч католиков, из них около трёх тысяч придут в Будслав пешком.

Основные торжества пройдут 5-6 июля.  Перед тем как отправится в пусть архиепископ Тадеуш Кондрусевич провёл  службу и благословил верующих.  За два дня пилигримы преодолеют 120 километров.

Тадеуш Кондрусевич архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:
Мы гатовіліся тры гады, і сёння я таксама з радасцю выязджаю разам з пілігрымамі. Як бачым, у гэтым годзе іх вельмі многа. Некалькі чалавек з Мінску паехалі ў Гродна, каб з Гродна ехать у Будслаў, таму што з Гродна да Будслава - 400 км. Мы з імі па дарозе таксама спаткаемся.

По решению Папы Римского Франциска председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан будет специальным посланником понтифика  на торжествах в честь 400-летия обретения иконы Матери Божьей Будславской. 3 июля он прибудет из Ватикана в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Иконы # Парад в Минске 3 июля

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