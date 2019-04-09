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МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности

09 апреля 2019 21:04
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Новости Беларуси. Последние разработки в области искусственного интеллекта, облачных технологий и дополненной реальности. В Минске продолжает работу международный форум «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь компании представляют новинки, которые в ближайшие годы станут трендовыми и популярными. Одна из них – новая услуга онлайн-кредитования. Сервис реализован компанией МТС и Банком БелВЭБ. Он позволяет получить деньги за три минуты, используя лишь смартфон. Как это работает – знает корреспондент Дмитрий Боярович.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-1

Будущее – уже сегодня. Инновационный для Беларуси продукт презентовали на выставке «ТИБО». «Online-кредит» – это скорость, комфорт и безопасность.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
Получить кредит можно без справок о доходах, поручителей и даже похода в банк. Все, что нужно – смартфон и установленное приложение «МТС Деньги».

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-7

Клиент проходит упрощенную процедуру идентификации. Она занимает не больше трех минут. А если пользователь уже является клиентом любого банка, то система автоматически вносит его данные.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-10

Юлия Урбан, специалист по маркетингу отдела развития и инноваций компании МТС:
Вам нужно войти в сервис «МТС Деньги», установить себе приложение на телефон. Открыть вкладку «Онлайн-кредиты», ввести срок, на который вы хотите получить кредит и сумму, и нажать «Оформить».

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-13

Сервис создан с помощью открытого интерфейса API. Он позволяет использовать финансовые услуги в так называемых Digital Points – точках цифрового контакта с клиентами. То есть в любом месте, а не только в банке.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-16

Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «БАНК БелВЭБ»:
С нашей точки зрения это очень значимо, потому что это новый шаг в развитии технологичности, инновационности, цифровизации банковского бизнеса. Бизнес становится более доступным, он становится ближе к клиенту. И самое главное – эта услуга работает 24/7.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-19

Интересно, что процесс оформления кредита происходит с помощью электронного документооборота и без участия сотрудников банка.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-22

Владимир Карпович, генеральный директор компании МТС:
Это сотрудничество в первую очередь демонстрирует открытость двух сторон. Мы крайне благодарны за то, что банк нам позволил и доверил оказывать такого рода сервисы. И мы уверены, что они будут широко востребованы со стороны клиента.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-25

Презентация новых возможностей сервиса «МТС Деньги» – онлайн-кредит – прошла с участием заместителя председателя ВЭБ.РФ, председателя наблюдательного совета Банка БелВЭБ Светланы Ячевской и заместителя председателя ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко.

МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности-28

Елена Терещенко, начальник управления бизнес-анализа и развития компании МТС:
На соседних рынках подобные решения уже запущены, а в Беларуси это первый старт. Я думаю, что в ближайшее время аналогичные продукты начнут появляться и у других партнеров.

Механизм онлайн-кредита компания МТС и банк БелВЭБ разработали и внедрили в рекордно сжатые сроки – за три месяца. Ожидается, что в ближайшее время сервисом воспользуются десятки тысяч человек.

*На правах рекламы

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