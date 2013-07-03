День Независимости в Витебске: народные умельцы продемонстрировали изделия с национальным колоритом

Новости Беларуси. Праздничным шествием, концертами и многочисленными выставками встречал День Независимости Витебск. Центром торжеств по традиции стала самая большая площадь в Беларуси – Победы.

По ней проехала современная механизированная техника, прошли колонны десантников, правоохранителей, сотрудников МЧС, коллективы лучших предприятий города. Яркие номера представили спортсмены и молодежь.

Анатолий Ковалев, ветеран Великой Отечественной войны:

Я радуюсь тому, что вижу. Это не та Беларусь, которая была даже до войны. Я помню довоенную Беларусь. Она, вы понимаете, с каждым годом становится все лучше и лучше. И я благодарен Президенту, который вот этот орден «Франциска Скорины» прикрепил мне там, где прошла пуля фашиста.

На многочисленных выставках свои изделия представили народные умельцы.

Замковая площадь на один день превратилась в большую выставку под открытым небом. Изделия с национальным колоритом здесь демонстрируют народные умельцы со всей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.