Парад в Минске 3 июля 2016. Полная видеоверсия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники и гости!

Сегодня Беларусь торжественно отмечает свой главный праздник – День Независимости!

25 лет назад наша страна обрела суверенитет и возможность самостоятельно выбирать путь своего развития. По воле белорусов День Независимости отмечается в годовщину освобождения нашей столицы от фашистских захватчиков. Ведь для каждого из нас понятия Свобода, Победа и Суверенитет являются великими и священными.

Наш непокоренный народ явил всему миру образец самоотверженной борьбы с агрессором, развернув массовое сопротивление врагу.

В нынешнем году мы отметили скорбную дату – 75-летие начала Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, что она навечно отняла у Беларуси треть ее населения. Те события еще раз напомнили нам о вероломстве фашистов. Уроки надо извлекать как из побед, так и из поражений. Главное – не допустить подобной трагедии впредь.

Исторический опыт показывает, что дипломатией без эффективной оборонной системы защитить страну невозможно. Сила государства состоит в способности предугадать и упредить опасность. К сожалению, сейчас в арсенале международных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается военная сила. Значит любое государство, где народ дорожит целостностью и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в Беларуси продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми современными образцами вооружения и техники.

Сегодня в парадном строю пройдет реактивная система залпового огня «Полонез».Это современное грозное оружие. Его наличие является важнейшим фактором стратегического сдерживания от попыток разговора с нашей страной с позиции силы. Не менее важно и то, что за нами прочно закреплен статус космической державы.

Непрерывно совершенствуется боевая выучка Вооруженных Сил. Регулярно проводятся учения с силами территориальной обороны.

Каждый житель Беларуси может быть уверен, что никому не будет позволено дестабилизировать обстановку, нарушить суверенитет, территориальную целостность страны.

Уважаемые товарищи! В ходе недавно прошедшего пятого Всебелорусского народного собрания были выработаны основные направления развития страны на предстоящий период. Этот всенародный форум продемонстрировал сплоченность нашего общества, миролюбивую, многовекторную политику государства, основанную на принципах добрососедства и сотрудничества. Мы тесно взаимодействуем с нашими союзниками, и прежде всего с братской Россией. Развиваем диалог с соседями и странами Запада.

За годы независимости мы не дали втянуть себя ни в одну политическую авантюру, не ввязались ни в один международный конфликт. Мы уверенно смотрим в будущее и бережно храним славную историю нашей страны.

Вечная память героям, павшим в боях за Отчизну! Будем же достойны их великого подвига!

Желаю всем мира, добра, счастья, здоровья и успехов в труде на благо нашей Родины!

Слава белорусскому народу, отстоявшему свободу и независимость Отечества! Слава нашей Родине – Республике Беларусь! Слава ее доблестным Вооруженным силам!

С праздником вас – Днем Независимости!

Ура!