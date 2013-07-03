День Независимости в Гродно: там прошла выставка современной военной техники под открытым небом

Новости Беларуси. В Гродно на выставке под открытым небом представили современную военную технику. На центральной площади можно не только посмотреть на танки и бронетранспортёры, но и посидеть на месте механиков и командиров боевых машин.

Наибольшей популярностью у горожан пользовался уникальный зенитно-ракетный комплекс С-300.

Сергей Шестак:

Вообще, дочке интересно столько машин. Говорит: «Папа, посмотри: машина с телевизором». Сам впервые вижу такую. Интересно познакомиться с вооружением нашей страны, что мы из себя представляем, какую мощь, силу.

Александр Короленко, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот праздник мы встречаем с радостным настроением. Потому что день Независимости - это день исполнения вековой мечты белорусов о своём государстве, о своей независимости, о своём самовыражении.

А на берегу реки Городничанки раскинулся настоящий спортивный городок. Волейбол, баскетбол, городки и шахматы – гости праздника смогли попробовать свои силы в самых различных видах спорта.

С государственным праздником ярко и с колоритом поздравили гродненцев артисты. В центральном парке на сцене амфитеатра выступили как начинающие, так и именитые музыкальные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.