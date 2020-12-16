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Курсанты Военной академии присоединились к акции «Наши дети» и навестили воспитанников школы-интерната

16 декабря 2020 07:27
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Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников в стране продолжаются различные благотворительные акции. Все они посвящены в первую очередь самым маленьким белорусам, которые в эти дни больше других ожидают чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Возглавляет самое масштабное шествие по стране акция «Наши дети». К ней уже подключились сотни жителей нашей страны.  

Курсанты Военной академии присоединились к акции «Наши дети» и навестили воспитанников школы-интерната-1

Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений, простые белорусы дарят свое тепло и внимание воспитанникам детских домов, интернатов, пациентам медицинских учреждений. Не остаются в стороне от добрых дел и военные. Одними из первых к акции присоединились курсанты Военной академии. Они посетили Узденскую санаторную школу-интернат.

Курсанты Военной академии присоединились к акции «Наши дети» и навестили воспитанников школы-интерната-4

Ольга Липницкая, директор УО «Узденская государственная санаторная школа-интернат»:  
Сегодня в школах, в учреждениях образования очень важным направлением является гражданское, патриотическое воспитание будущего нашего поколения, духовно-нравственное. И, конечно, курсанты и офицерский состав Военной академии оказывают нам в этом очень действенную помощь. Они занимаются еще и профориентацией, рассказывают нашим ребятам о службе в армии, о военных профессиях, и порой многие из них выбирают в дальнейшем свой путь военного.  

Курсанты Военной академии присоединились к акции «Наши дети» и навестили воспитанников школы-интерната-7

Такие визиты уже стали традиционными для курсантов Военной академии. Напомним, акция продлится до 10 января.  

# Новый год # общество # Ольга Липницкая # Фотофакт

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