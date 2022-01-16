«Академическая культура прозвучала со всей мощью». Что можно было увидеть на концерте премии «За духовное возрождение»?

Новости Беларуси. Что поможет выстоять в любых испытаниях, так это крепкий внутренний стрежень, который у белорусов определенно есть. Мы отстояли и сохранили родную речь, культуру и традиции. Но что нас ждет впереди и что поможет сберечь свою самобытность? Об этом Президент говорил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»? Читайте здесь.

Священнослужители и филантропы, врачи и краеведы, деятели искусства в разные годы становились лауреатами премии. В Год исторической памяти отметили работу могилевских поисковиков. За 30 лет они увековечили память тысяч пропавших без вести героев Великой Отечественной. Еще одна награда – уникальной вахте памяти из Брестской крепости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусы заўсëды па-асабліваму ставяцца да людзей, якія ўмеюць ствараць нешта незвычайнае, што радуе вока і сагравае душу. Да тых, хто, не шкадуючы часу, узбагачае культуру, захоўвае гістарычную спадчыну, выхоўвае моладзь. Да такіх, як вы, паважаныя лаўрэаты. Справай жыцця вы абралі пачэсны абавязак захоўваць хараство прыроды, чалавечую існасць і культуру. Кожны з вас уносіць адметны ўклад у скарбонку нацыянальных традыцый, мастацтва і асветы нашай краіны.

От шедеврального балетного «Сотворения мира» до самобытных Колядок – все перлы белорусской культуры (и традиционной, и современной) вобрал в себя гала-концерт, который украсил церемонию. Как звучит опера на белорусском – читайте здесь.

Анна Моторная, режиссер-постановщик:

Большое значение в этом событии, конечно, имеет участие детей талантливых Беларуси. Огромное значение имеют сама концепция и идея о возрождении наших духовных и культурных традиций. Большое значение в этом концерте приобрела классическая музыка. Я надеюсь, что зритель был приятно удивлен.

Особая роль в этом захватывающем миксе ярких номеров у юных звездочек. Рядом с народными и заслуженными блеснули и совсем маленькие артисты. Это богатство талантов уже будущее белорусского искусства.

Яркий дебют на большой сцене у Анастасии Михновец. Сопрано студентки Академии музыки уже покорило жюри многих международных конкурсов. Безупречной в исполнении вокалистки была в этот вечер и ария Беллини.