«Ты по-другому себя чувствуешь». Как звучит опера на белорусском? Рассказывает солист Большого театра

Новости Беларуси. Что поможет выстоять в любых испытаниях, так это крепкий внутренний стрежень, который у белорусов определенно есть. Мы отстояли и сохранили родную речь, культуру и традиции. Но что нас ждет впереди и что поможет сберечь свою самобытность? Об этом Президент говорил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Громов, народный артист Беларуси: Те люди, которые занимаются искусством, которые пошли в эту профессию, должны понимать, что они пришли служить искусству, людям, дарить себя людям. То есть тебя как такового, когда выходишь на сцену, уже нет. Ты сам где-то за пределами сцены, театра, дома. Твои проблемы никого не интересуют, ты должен творить, создавать что-то новое.

И даже на репетиции солист выкладывается по полной. Ему одинаково хорошо удаются и зловещий Скарпиа из «Тоски», и пылкий Онегин, и ловкий Фигаро. Но больше всего по душе постановки из своей, белорусской культуры.

Владимир Громов:

Пласт белорусской музыки, которая у нас сейчас звучит в новой реинкарнации, он меня, не скажу, что преследовал, он меня сопровождал все эти годы. И я считаю, что это должно быть, и мало того, я получал колоссальное удовольствие от работы в этом спектакле. На белорусском языке совсем по-другому звучит голос, нежели в русскоязычных операх. Он иной, тут ты по-другому себя чувствуешь, именно вокально.