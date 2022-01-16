Считается, что образ помогает исцелять онкозаболевания. Как икона «Всецарица» объединила верующих всего Минска?
Новости Беларуси. Что поможет выстоять в любых испытаниях, так это крепкий внутренний стрежень, который у белорусов определенно есть. Мы отстояли и сохранили родную речь, культуру и традиции. Но что нас ждет впереди и что поможет сберечь свою самобытность? Об этом Президент говорил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства традиционно участвует в этом знаковом для нашей страны мероприятии.
Кто стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение»? Читайте здесь.
Рельсы вместо колоколов. Такую необычную звонницу оборудовал настоятель прихода храма иконы Божьей Матери «Всецарица» Кирилл Шолков. Символично – рядом, на улице Железнодорожной, возводится новый храм. А пока церковь приютилась в обычном деревянном домике, но прихожане им очень дорожат.
Приход объединился 10 лет назад вокруг иконы «Всецарица». Считается, что чудотворный образ помогает исцелять онкозаболевания. Недалеко хоспис 11-й больницы. Многие прихожане в борьбе с жестокими диагнозами больше всего нуждаются в вере. Кто-то приходит сюда, когда медицина, увы, уже бессильна.
Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
Люди здесь, особенно онкопациенты, находят Бога. Это очень важно. Кто хочет найти. Кто хочет закрыться, к сожалению... А кто хочет встречи с Богом, встречает Бога. Встречает свою семью, встречает общение, потому что у нас община. У нас не просто храм – стены, у нас люди.
Постепенно вокруг отца Кирилла собирались единомышленники. Добровольцев стало так много, что сегодня это уже мощное волонтерское движение. Под свою опеку оно взяло и другие больницы и хосписы.
Кирилл Шолков:
Общечеловеческие проблемы: проблемы страха, страха встречи, страха смерти, лечения, изменения своей жизни, потому что такая болезнь предполагает изменение своей жизни. Почему-то с нами такое происходит. И, конечно, это настоящая пастырская работа, потому что человек хочет от тебя что-то услышать.
Своим примером помочь по-иному взглянуть на мир, в ежедневной рутине заметить, где ждут помощи, и не пройти мимо. И это не только про материальное. Подкормить бездомное животное или поддержать беседой одинокого старика. Премия «За духовное возрождение» именно таким людям, которые своими бескорыстными делами и других вдохновляют не быть равнодушными.
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