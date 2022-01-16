Считается, что образ помогает исцелять онкозаболевания. Как икона «Всецарица» объединила верующих всего Минска?

Новости Беларуси. Что поможет выстоять в любых испытаниях, так это крепкий внутренний стрежень, который у белорусов определенно есть. Мы отстояли и сохранили родную речь, культуру и традиции. Но что нас ждет впереди и что поможет сберечь свою самобытность? Об этом Президент говорил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства традиционно участвует в этом знаковом для нашей страны мероприятии.

Рельсы вместо колоколов. Такую необычную звонницу оборудовал настоятель прихода храма иконы Божьей Матери «Всецарица» Кирилл Шолков. Символично – рядом, на улице Железнодорожной, возводится новый храм. А пока церковь приютилась в обычном деревянном домике, но прихожане им очень дорожат.

Приход объединился 10 лет назад вокруг иконы «Всецарица». Считается, что чудотворный образ помогает исцелять онкозаболевания. Недалеко хоспис 11-й больницы. Многие прихожане в борьбе с жестокими диагнозами больше всего нуждаются в вере. Кто-то приходит сюда, когда медицина, увы, уже бессильна.

Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Люди здесь, особенно онкопациенты, находят Бога. Это очень важно. Кто хочет найти. Кто хочет закрыться, к сожалению... А кто хочет встречи с Богом, встречает Бога. Встречает свою семью, встречает общение, потому что у нас община. У нас не просто храм – стены, у нас люди.

Постепенно вокруг отца Кирилла собирались единомышленники. Добровольцев стало так много, что сегодня это уже мощное волонтерское движение. Под свою опеку оно взяло и другие больницы и хосписы.

Кирилл Шолков:

Общечеловеческие проблемы: проблемы страха, страха встречи, страха смерти, лечения, изменения своей жизни, потому что такая болезнь предполагает изменение своей жизни. Почему-то с нами такое происходит. И, конечно, это настоящая пастырская работа, потому что человек хочет от тебя что-то услышать.