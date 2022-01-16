«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков
Новости Беларуси. Эти юные дарования тоже все делают от души. И, несмотря на возраст, берут уже самые высокие ноты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Своим выступлением детский хор из Ракова покорил американских критиков и выиграл творческий конкурс в Техасе. Юные дарования вместе со своим руководителем уже спешат к нам в студию.
Ольга Коршун, СТВ:
Юлия, здравствуйте, мы рады, что вы пришли к нам в студию, потому что в Америке вас услышали, а у нас нет. Восстановим справедливость, расскажите, как удалось покорить сердца американских слушателей, зрителей, жюри? Какая нота им запала в душу?
Юлия Скурко, руководитель хора «Ислочанка» Раковской детской школы искусств:
Здравствуйте, очень приятно, что мы стали гостями программы. Мы получили приглашение от конкурсно-фестивального центра Artivities и также от организаторов с американской стороны, это школа талантов. И с удовольствием приняли участие в международном многожанровом конкурсе-фестивале «Мы – новые звезды». И отправили видео своего конкурсного выступления. Это произведение This little babe Бенджамина Бриттена, которое в оригинале написано для хора мальчиков и арфы, но мы добавили свой национальный белорусский колорит и также исполнили. Да, совершенно другим составом. Хор девочек в сопровождении дуэта цимбал.
Американцы оценили высокий исполнительский уровень девочек, потому что произведение сложное
Ольга Коршун:
Что американцы вам сказали, как оценили?
Юлия Скурко:
Безусловно, они оценили высокий исполнительский уровень девочек, потому что произведение действительно сложное. Но и, безусловно, оценили нашу трактовку.
Ольга Коршун:
Я так понимаю, у вас хор гастролирующий. И если бы не коронавирус, вы бы в Техас и отправились морем, самолетом?
Юлия Скурко:
Думаю, что да. Мы бы попробовали свои силы, и для девочек это бы была прекрасная возможность увидеть новые места.
Хор существует с 2014 года и за это время принимал участие в международных конкурсах
Ольга Коршун:
Ваш хор уже давно выступает не только в Беларуси. Какие удалось еще покорить мировые музыкальные олимпы?
Юлия Скурко:
Хор существует с 2014 года, и за это время мы принимали участие не только в наших региональных (областных и республиканских) конкурсах, но и в том числе международных. Это Италия, Польша, Германия, Болгария. Ну и сейчас добавляем в копилку наших творческих достижений уже победы в дистанционных конкурсах.
Ольга Коршун:
Вы покоряете этих зрителей за рубежом именно белорусскими мотивами?
Юлия Скурко:
В репертуаре у нас есть и духовная музыка, и русская, и зарубежная классика, и современные произведения, но в основном, конечно, для международных конкурсов мы берем в программу произведения белорусских авторов либо белорусские народные песни в обработке.
Место не имеет значения, главное – желание и поиск замечательных детей
Ольга Коршун:
Ваш хор находится и развивается в небольшом Ракове. Насколько такой небольшой населенный пункт подходит для развития больших талантов? Это, вообще, имеет значение, в городе вы поете, в деревне? Что главное?
Юлия Скурко:
Мне кажется, место не имеет значения – город ли это или небольшое местечко, агрогородок. Главное – желание и поиск таких замечательных юных красивых детей, которые заинтересованы в развитии в дальнейшем продолжают музыкальный творческий путь.
Ольга Коршун:
И важно, чтобы был руководитель в этой школе, который был заинтересован в развитии наших детей. Спасибо вам большое, надеемся услышать голоса юных дарований.
Какие произведения исполнил детский хор, смотрите в видеоматериале.