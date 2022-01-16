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«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков

16 января 2022 17:44
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Новости Беларуси. Эти юные дарования тоже все делают от души. И, несмотря на возраст, берут уже самые высокие ноты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Своим выступлением детский хор из Ракова покорил американских критиков и выиграл творческий конкурс в Техасе. Юные дарования вместе со своим руководителем уже спешат к нам в студию.  

«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Юлия, здравствуйте, мы рады, что вы пришли к нам в студию, потому что в Америке вас услышали, а у нас нет. Восстановим справедливость, расскажите, как удалось покорить сердца американских слушателей, зрителей, жюри? Какая нота им запала в душу?  

«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков-3

Юлия Скурко, руководитель хора «Ислочанка» Раковской детской школы искусств:
Здравствуйте, очень приятно, что мы стали гостями программы. Мы получили приглашение от конкурсно-фестивального центра Artivities и также от организаторов с американской стороны, это школа талантов. И с удовольствием приняли участие в международном многожанровом конкурсе-фестивале «Мы – новые звезды». И отправили видео своего конкурсного выступления. Это произведение This little babe Бенджамина Бриттена, которое в оригинале написано для хора мальчиков и арфы, но мы добавили свой национальный белорусский колорит и также исполнили. Да, совершенно другим составом. Хор девочек в сопровождении дуэта цимбал.  

Американцы оценили высокий исполнительский уровень девочек, потому что произведение сложное  

Ольга Коршун:  
Что американцы вам сказали, как оценили?  

Юлия Скурко:
Безусловно, они оценили высокий исполнительский уровень девочек, потому что произведение действительно сложное. Но и, безусловно, оценили нашу трактовку.  

Ольга Коршун:  
Я так понимаю, у вас хор гастролирующий. И если бы не коронавирус, вы бы в Техас и отправились морем, самолетом?  

«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков-5

Юлия Скурко:
Думаю, что да. Мы бы попробовали свои силы, и для девочек это бы была прекрасная возможность увидеть новые места.  

Хор существует с 2014 года и за это время принимал участие в международных конкурсах  

Ольга Коршун:  
Ваш хор уже давно выступает не только в Беларуси. Какие удалось еще покорить мировые музыкальные олимпы?  

Юлия Скурко:
Хор существует с 2014 года, и за это время мы принимали участие не только в наших региональных (областных и республиканских) конкурсах, но и в том числе международных. Это Италия, Польша, Германия, Болгария. Ну и сейчас добавляем в копилку наших творческих достижений уже победы в дистанционных конкурсах.  

Ольга Коршун:  
Вы покоряете этих зрителей за рубежом именно белорусскими мотивами?  

Юлия Скурко:
В репертуаре у нас есть и духовная музыка, и русская, и зарубежная классика, и современные произведения, но в основном, конечно, для международных конкурсов мы берем в программу произведения белорусских авторов либо белорусские народные песни в обработке.  

«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков-7

Место не имеет значения, главное – желание и поиск замечательных детей  

Ольга Коршун:  
Ваш хор находится и развивается в небольшом Ракове. Насколько такой небольшой населенный пункт подходит для развития больших талантов? Это, вообще, имеет значение, в городе вы поете, в деревне? Что главное?  

«Произведение действительно сложное». Как детский хор из Ракова покорил американских критиков-9

Юлия Скурко:
Мне кажется, место не имеет значения – город ли это или небольшое местечко, агрогородок. Главное – желание и поиск таких замечательных юных красивых детей, которые заинтересованы в развитии в дальнейшем продолжают музыкальный творческий путь.  

Ольга Коршун:  
И важно, чтобы был руководитель в этой школе, который был заинтересован в развитии наших детей. Спасибо вам большое, надеемся услышать голоса юных дарований.  

Какие произведения исполнил детский хор, смотрите в видеоматериале.  

# Музыкальное искусство # Ольга Коршун

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