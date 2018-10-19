Агротуризм, урожай, дороги и спорт: Президент Беларуси ознакомился с социально-экономическим развитием Гродненской области

Новости Беларуси. Экономической развитие региона, строительство жилья, транспорт и социальные объекты – все это 19 октября в центре внимания Президента во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А начал ее глава государства с оценки положения дел на селе. Жизнь в таких населенных пунктах должна быть более комфортной – требование Президента. А вот где рецепты? Один из них – развитие агротуризма – весьма перспективный вид сельского бизнеса. Кстати, недавно Беларусь стала лучшей в мире страной для агротуризма по версии авторитетного издания National Geographic, обойдя Италию, Бразилию, Китай и США. Весьма показательный пример – усадьба «Коробчицы» под Гродно. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Старинная усадьба, замок, рыцарская площадка и даже мастерская народных умельцев. Окунуться в атмосферу XIX века можно прямо в Беларуси.

Для такого путешествия в прошлое выделено 50 гектаров территории совсем рядом с Гродно. Идея создания туристического комплекса «Коробчицы» появилась в 2001 году. Буквально сразу же приступили к строительству.

Уникальный уголок успели оценить не только жители Беларуси, но и множество иностранцев. Посещаемость – как минимум 100 тысяч человек в год. Секретом успеха поделился директор Гродненского мясокомбината («Коробчицы» – проект именно этого предприятия).

Анатолий Гришук, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Безвизовый въезд – это мы почувствовали, как никто, наверное. Если раньше было несколько поляков, которые ехали в Польшу и заезжали, то сейчас Прибалтика – особенно отличается Прибалтика, до 10 автобусов в день мы видим здесь бывает. И мы так примерно подсчитали: в этом, еще не закончившемся году, 25 тысяч иностранных гостей мы приняли здесь.

Гродненский регион всегда был на особом счету, Александр Лукашенко часто ставит его в пример. Правда, в 2018 году вопросы есть с недобором зерна. Об этом главе государства рассказали сразу по прилету. Из-за того, что урожая зерновых собрано меньше по сравнению с 2017 годом, проблемы могут быть с обеспечением кормовой базы в животноводстве. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что надо посмотреть, что есть в резерве и помочь гродненцам.

В целом же экономические показатели развития области хорошие. Валовой региональный продукт за 9 месяцев составил 104,9 %. Растет экспорт товаров и услуг, есть подвижки в инвестициях, создаются новые рабочие места. Динамично развивается и областной центр. Только за последние пять лет Гродно прирос на 18 тысяч жителей, постоянно строятся новые районы. Так Грандичи, рассчитанные на 65 тысяч жителей, будут построены в северной части областного центра. Первые дома здесь планируют сдать уже в мае 2019 года.

Но тут главное знать меру и не перенаселять областной центр. «Мы сейчас взяли курс на то, чтобы уплотнять деревни» – Президент Беларуси посетил агротуристический комплекс «Коробчицы» И ведь такой новый район в Гродно не единственный. Ранее активно развивалась Ольшанка в южной части города. Связать как раз эти два густонаселенных района в перспективе должна новая дорога, второе транспортное кольцо. Это к тому же поможет разгрузить центр.

Несколько цифр: планировалось, что к 2020 году уровень автомобилизации в Гродно составит 200 машин на 1000 жителей, но уже сейчас цифра эта как минимум в 2,5 раза больше – 500. Это уже европейский уровень автомобилизации, самый высокий в Беларуси. Для первой очереди строительства второго транспортного кольца уже есть архитектурный проект.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Старый бывший железнодорожный мост (военный, кстати: военная часть была, что-то вывозили, что-то привозили) брошенный стоит с советских времен. Наши архитекторы уже проработали: используя все опоры – на 40 % дешевле. Мост, 1,5 километра выход на М6 и сброс на другую республиканскую дорогу.

Впрочем, реконструкцией дорог в области занялись уже давно. Взять, к примеру, М6 – настоящий международный транспортный коридор, который соединяет Беларусь с Западной Европой. Первый участок трассы М6 Минск–Гродно уже сдан в эксплуатацию после реконструкции, доступны более 13 километров обновленной магистрали. Полностью трассу М6 сдадут в эксплуатацию 7 ноября. При скорости 120 километров в час из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа.

Владимир Кравцов:

От границы с Минской областью в сторону Ивье мы вводим 40 километров. Буквально в ноябре введем уже. То есть 40 и 13 – это будет 53 километра по Гродненской области. А вот уже от нашей границы по Воложинскому району до поворотки на Вильнюс – это минская, в общем-то, трасса. Они, по идее, должны тоже ввести. Александр Лукашенко:

А всего сколько километров трассы? Владимир Кравцов:

Всей трассы 150 километров.

Особое внимание в Гродненской области уделяется популяризации спорта. На территории города функционирует 808 физкультурно-спортивных объектов. Только детско-юношеских школ здесь 18. Постоянно строятся велосипедные дорожки и маршруты, развивается материально-техническая база.

К примеру, это место жители называют настоящим спортивным центром. Всего 1,5 года назад рядом с крытым хоккейным манежем появился еще и вот такой – футбольный. Высотой с восьмиэтажный дом, уникальный по своему строению – это бескаркасная воздухоопорная конструкция.

Как утверждают специалисты – мобильная, собирается в течение двух недель. Возвести такой манеж значительно дешевле, чем построить с нуля здание с огромным футбольным стадионом. Объект оборудован по последнему слову современности: раздевалки, тренерские, учебные классы, кафе, гардеробные. Не хватает разве что трибун, – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Не будешь проводить турниры, соревнований не будет, это все… Надо, чтобы они боролись, чтобы характер был. Трибуны надо ставить, место у вас пустует фактически.

Юные спортсмены гродненского «первенца» уже оценили. Всего здесь занимаются около 800 футболистов. А еще тренируются взрослая команда (дублирующий второй состав «Немана»), женская команда и молодежный состав. Принимает манеж и соревнования мирового уровня: здесь уже побывали команды из России, Польши, Литвы, Украины.

Игорь Латош, тренер по научно-методической работе футбольного клуба «Неман»:

Когда не было манежа, в зимний период времени все группы подготовки – взрослые, маленькие – располагались по школам, по образовательным школам. Большая нагрузка на залы образовательных школ. Которых, в частности по Гродно – очень спортивный город – более 30-ти видов спорта культивируется. Проблемы в зимний период времени занятий детишкам колоссальные. Потому что огромная конкуренция. Попасть в зал в образовательную школу – это была огромная проблема.

Благоустройство местной территории – пример рационального использования земли. Месту, где когда-то был пионерский лагерь, не дали простаивать и превратили его в настоящую территорию спорта. К примеру, крытый ледовый каток: пусть он меньше футбольного манежа как минимум в три раза, сама конструкция аналогична.

Александр Крыскин, директор СДЮШОР «Неман»:

Для того, чтобы построить даже вместимостью 300-700 человек ледовую площадку, практически в три раза будет дешевле такой объект. Но есть нюансы по эксплуатации: мы включили поддерживать купол, и он у нас уже не выключается.

5 лет назад этот каток тоже стал настоящим подарком для юных хоккеистов. Набор детей в группы тогда вырос в два раза. И это не смотря на и без того большую любовь местных к хоккею: как-никак семикратный чемпион Беларуси, обладатель Континентального кубка Европы хоккейный клуб «Неман» как раз из Гродно. Сейчас в крытом павильоне в основном занимаются младшие группы. Проходят здесь и товарищеские матчи. Александр Лукашенко не упустил возможность пообщаться со спортсменами. Президент предложил подумать о поощрении тренеров за подготовку хороших игроков. А еще отметил, что подобные резервные ледовые площадки в стране нужны.

Александр Лукашенко:

Я уже поручил, чтобы мы в каждом областном городе (в основных: Новополоцк, Витебск, областные города эти, которые начали играть города типа Барановичей, Орши, Бобруйска) построили такую резервную площадку. Найдем мы эти деньги, чтобы не мешать заниматься на основной площадке, тренировки проводить, официальные игры. Когда уже есть резервный лед, тогда уже можно говорить о том, что хватает, не хватает.