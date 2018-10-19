«Мы сейчас взяли курс на то, чтобы уплотнять деревни» – Президент Беларуси посетил агротуристический комплекс «Коробчицы»

Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси знакомится с социально-экономической ситуацией Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою рабочую поездку Александр Лукашенко начал с положения дел в сельском хозяйстве.

Первых посетителей здесь приняли 13 лет назад. В музее под открытым небом расположены кузница, конюшня, небольшой зоопарк, детские площадки, кафе и ресторан, есть свой конно-спортивный клуб. А в 2017 году заложили дендропарк. В комплексе созданы условия и для отдыха, и для официальных переговоров. Например, в 2015 году здесь проходила неформальная встреча глав правительств стран ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо использовать деревни. Вот с Путиным летим на вертолете. Он все смотрит-смотрит. «Чего ты там смотришь? Могилев же – не Гродно». Говорит: «У тебя так все ухожено». Я ему говорю: «Ты знаешь, когда у тебя был...». (Это было, наверное, лет 10 назад). Мы с ним поднялись на вертолете с Ново-Огарево и полетели в Завидово. Страшно было смотреть: дворцы, дворцы, дворцы… Лес вырублен, и вокруг заселено. И он говорит: «Не знаю, что делать». Я ему напомнил этот разговор.

Мы сейчас взяли курс на то, чтобы уплотнять деревни. Когда-то были неперспективными, даже у нас там, на востоке, уже свободных деревень нет. Приехал – где-то он жил, дом свой восстановил, построил. Там два-три человека осталось, они обслуживают, помогают, еще копейку зарабатывают.

Я это к тому, что надо заселять наши дедовские деревни и поселения. Пусть даже полгектара, пусть забирают эти полгектара – это ему и детям хватит. Но стараться ограничивать, если уж на то пошло, развитие областных городов и Минска. Особенно для Гродно это важно. Не надо перенаселять Гродно. Сейчас хороший городок. Сколько сейчас населения?

370 тысяч.

Александр Лукашенко:

370 тысяч – хороший городок. Развить его до 500 тысяч, полумиллиона – это тяжело. Поэтому есть возможность там развиваться – развивайтесь. Но не рассчитывай, что ты получишь землю из сельхозназначения.

Президенту также доложили о перспективах развития города Гродно, в том числе о строительстве дорог, мостов и развязок. Глава государства посетил спортивный комплекс «Пышки» и крытый футбольный манеж – оба объекта построены по принципу воздухо-опорной конструкции.