Аграрии Брестской области первыми отметили «Дожинки». Лучших тружеников полей поздравили в Ганцевичах

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области первыми в стране завершили уборку зерновых и первыми ярко отмечают «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиция, которая объединяет всех, кто трудится на земле от рассвета до заката над богатым урожаем. С брестских полей собрано более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Поздравления в адрес аграриев региона направил и глава государства Александр Лукашенко. Щедрый фестиваль тружеников села в 2023 году принимают Ганцевичи. К празднику там готовились заранее и встретили гостей ярмаркой и целыми хлебосольными улицами. Репортаж Кристины Протосовицкой.

«Дожинки» – это традиция белорусов. Дань уважения предкам за опыт, который мы приумножаем. Караваи, снопы и много музыки – отсылка к корням. Каждый стремится удивить, даже Дедом Морозом!

– Дедушка ты все знаешь, будет ли следующий год урожайным?

– Конечно будет!

Воспитывать чувство гордости за свое и своих, а еще бережно хранить традиции учат и молодое поколение.

Это усовершенствованные модели. Есть костюмы льняные, которые очень похожи на костюмы того времени.

Это в духе брестчан – не искать оправданий, не пенять на погоду, не надеяться и не ждать, а действовать. Действовать технологиями, видеть возможности и обновлять каждый год 5-6 % техники, а еще большое трудолюбие людей, когда результат для каждого – от механизатора до руководителя района – становится делом глубоко личным.

Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Все дело в наших людях. Наши люди сплоченные, они до такой степени знают технологию, что пытаются с каждого фактора достать самое главное. Только люди и их работа позволяют нам расти вверх и вверх.

Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»:

Работать надо. Брестские аграрии – это очень трудолюбивый и любящий землю народ. Поэтому у нас все получается. Вес общего брестского каравая превысил 1 миллион 340 тысяч тонн. Аграрии сделали невозможное – приструнили погодные капризы и единственными в Беларуси добились урожайности выше прошлогодней. Рапс и вовсе побил рекорд – урожай более 225 тысяч тонн или плюс 9 % к прошлому щедрому году. «Аграрии сработали хорошо». Юрий Шулейко посетил «Дожинки» в Ганцевичах. Подробности. Из 12-ти районов Беларуси, чей намолот превысил 100 тысяч тонн, 4 – в Брестской области: это Каменецкий, Пружанский, Барановичский и Брестский. Впрочем, вклад каждого стал определяющим в непогодный год – на отдельных полях урожайность достигала 85 центнеров с гектара. Награждение лучших и первых – поздравление от главы государства звучит со сцены. Впрочем, наш Президент никогда не скупится на слова благодарности аграриям – символично, что они прозвучали именно на брестской земле во время западной инспекции.

Лукашенко: крестьяне вообще у нас люди крепкие. На вас держится страна. Читайте здесь. Сегодня труженики Брестской области первые в стране. Результат, достойный оценки на самом высоком уровне. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Брестский регион всегда является лидером агропромышленного комплекса. По праву назвать можно, что построил самое современное сельское хозяйство – высокоэффективное. Здесь мы видим высокую отдачу вложенных денег.

Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Экономика сельского хозяйства – это не только огромный экспортный потенциал, большая занятость для нашего населения, еще и обеспечение продовольственной безопасности. Пятая часть всего сельхозпроизводства находится в Брестской области.

Традиция областных «Дожинок» – это и шанс для небольших городов на большую перезагрузку. Ганцевичи не узнать: в благоустройство и развитие вложили 17 миллионов рублей – обновили поликлинику, школу, детский сад и Дом культуры, позаботились о городских дорогах и фасадах домов, обустроили фонтан и скейт-парк.

– На 100 %. Все очень красиво и замечательно.

– Здесь все стало очень красиво!

Все преобразилось – наверное, даже люди. Мы были готовы к этому, ждали, готовились.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Один из главных символов первого региона. Очень символично, что эта скульптура появилась в Ганцевичах именно к «Дожинкам». Брестским аграриям понадобилось немало сил и мужества, чтобы обеспечить четверть каравая страны.