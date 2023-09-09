Между Минском и Хабаровском может появиться прямой авиарейс

В рамках Дней Беларуси в Хабаровске открылась выставка-ярмарка товаров под маркой BY. Здесь представлено все: от техники до продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, могилевчане презентовали 120-килограммовый сыр, специально сваренный к празднику. Продемонстрировали отечественные предприятия машиностроения и крупногабаритную технику.

Одно из предложений, прозвучавших в адрес губернатора и посла Дмитрия Крутого, – открытие в городе национального шоурума. Продавцы текстиля двумя руками «за», у палаток с белорусским льном и вовсе разыгралась нешуточная борьба.

Наталья Детюк, продавец:

Интересуются. Мы сегодня работаем пятый день. В принципе, мы домой уедем пустые, думаю, еще два дня работы осталось. Пользуется наша продукция спросом здесь.

Проект фирменного шоурума обещали поддержать, как и прямое авиасообщение между Минском и Хабаровском. Губернатор Дегтярев заявил: местные туроператоры уже прорабатывают маршруты. А белорусская делегация берет курс на столицу Приморья, в начале следующей недели там стартует Восточный экономический форум, будет очень интересно.