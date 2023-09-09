«Аграрии сработали хорошо». Юрий Шулейко посетил «Дожинки» в Ганцевичах

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области первыми в стране завершили уборку зерновых и первыми ярко отмечают «Дожинки». Традиция, которая объединяет всех, кто трудится на земле от рассвета до заката над богатым урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль принимают Ганцевичи. К празднику небольшой райцентр преобразился и встретил гостей ярко украшенными и хлебосольными улицами. Брестские аграрии единственные в Беларуси получили урожайность выше прошлогоднего. Всего собрано свыше 1 миллиона 340 тысяч тонн. Рапс и вовсе побил рекорд – намолочено более 210 тысяч тонн, или плюс 9 % к прошлому сезону.

Четыре района перешагнули рубеж в 100 тысяч тонн намолота, впрочем, вклад каждого стал определяющим в год, который не радовал погодой, но не отменил парад караваев. Это настоящий символ результата крестьянского труда. Награждение лучших и первых. Со сцены в их адрес зачли поздравление от главы государства. Заслуги каждого оценены по достоинству.

Александр Пикун, главный агроном сельхозпредприятия «Парохонское»:

Очень приятно, конечно. Это не первая награда. Я уже 33 года работаю в хозяйстве в одном месте. Трудимся. У нас сложные условия, потому что морозы, заморозки. У нас торфяно-болотные почвы, очень трудно работать.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Аграрии сработали хорошо. Объективно. Конечно, была определенная тревога в начале лета – конце весны, когда погодные условия начинали диктовать не наши прогнозы в принципе. Но факт налицо. Технология все же работает. 1,35 млн мы получили зерна, 225 тыс. тонн мы получим рапса. Я думаю, порядка 300 тонн мы получим кукурузы. И урожай прошлого года, тот рекордный, фактически будет обеспечен.