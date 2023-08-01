Лукашенко: крестьяне вообще у нас люди крепкие. На вас держится страна

По объемам хозяйство сравнивают с целыми регионами. Его площадь как весь Жабинковский район, а зерна здесь выращивают, как, например, во всем Ляховичском. Трудятся в хозяйстве более 2 тысяч человек, средняя зарплата – 1 600 рублей. Преуспели в «Беловежском» и в животноводстве. В молочном стаде 10 тысяч буренок, а поголовье свиней составляет 120 тысяч. Это единственный комплекс, который удалось сохранить из трех таких, созданных при Союзе. Сам поселок преобразуют в деревню будущего. Для этого необходимо провести 35 мероприятий, 15 из них выполнены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас это третье в нашей стране по площади хозяйство, больше 38 тысяч гектаров земельных угодий, но еще около 20 % кормов вы покупаете, чтобы накормить скотину. Немного, но стремиться надо к тому, чтобы у вас были свои корма. А вообще, вы, конечно, молодцы. Я замечаю за собой, редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна. И даже в те трудные времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Все были в поле, кормили всех: и тех, кто должен был пользоваться плодами труда крестьян, и тех, кто ходил (в основном по Минску) и размахивал руками. Поэтому вы основа нашей страны.