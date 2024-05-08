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Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?

08 мая 2024 20:52
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9 мая Беларусь отметит День Победы. Десятки тематических мероприятий пройдут по всей столице. Это возложение цветов, памятные митинги, выставки, интерактивные площадки и концерты. Финальным аккордом станет красочный салют, который озарит небо над городом в 6 точках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-1

Дарья Авсюк, корреспондент:
В столичной подземке запустили брендированный поезд. Он будет курсировать в праздничные дни. Каждый из пяти вагонов тематический.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-4

Это своеобразный музей, где представлена экспозиция со старинными и современными фотоснимками, которые рассказывают о белорусском героическом прошлом и настоящем. Снаружи поезда с двух сторон размещены различные сюжеты того времени: развитие партизанского движения, подвиги солдат и подпольщиков и празднование Дня Победы.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-7

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Народ Беларуси очень героический, стойкий и наравне с другими советскими народами сражался за освобождение своей родной земли. Поэтому каждый вагон мы посвятили определенной теме, и это месяца три поиска, подбора материалов.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-10

Ну а теперь отправляемся в путешествие по основным локациям, чтобы узнать, где пройдут главные праздничные мероприятия.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-13

Дарья Авсюк:
Самые масштабные гуляния по традиции развернутся на площадке у Дворца спорта. Весь день здесь будут проходить концерты с участием звезд белорусской эстрады, которые исполнят песни военных лет. Также будет организована праздничная ярмарка, где гости и жители столицы смогут купить сувениры и попробовать широкий ассортимент блюд.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-16

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Проработает она 4 дня, до 12 мая включительно. Самый длинный день работы ярмарки будет, конечно же, 9-го числа. Начнем работать с 11 часов утра и завершим работу в 23:00 по окончании праздничного салюта.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-19

По всему городу будут действовать около 15 концертных площадок. Еще одной праздничной локацией станет зеленая зона в районе проспекта Победителей и Машерова. На ней будет воссоздана атмосфера военного времени. Угостят и солдатской кашей. Здесь же представят и историческую фотовыставку.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-22

Дарья Авсюк:
В парке Победы будет организована военно-тематическая площадка. На ней пройдут выставки вооружения и техники, выступления кинологов, концерты и другие праздничные мероприятия. Посетить их можно будет с 10 до 17 часов.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-25

А у стелы «Минск – город-герой» разместят «Книгу Памяти». Каждый желающий сможет заполнить строки именами своих родственников, погибших и принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также в этот день можно будет бесплатно посетить музеи.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-28

Дмитрий Семенов, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Концертные программы и все празднования в городе Минске организованы с учетом разносторонней заинтересованности различного возраста наших граждан, наших гостей столицы. Очень много ожидается туристов.

Афиша мероприятий на 9 Мая – куда сходить в Минске?-31

Дарья Авсюк:
Финальным аккордом станет праздничный салют. Его запустят в шести точках: парках имени Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, а также возле «Чижовка-Арены», у Национальной библиотеки и на набережной парка «Дрозды». Яркими огнями небо озариться в 23:00.

# События в Минске # общество # Дарья Авсюк # Андрей Казакевич # Елена Нагорная # Дмитрий Семенов

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